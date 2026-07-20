ماجرای آتشسوزی امشب در غرب اهواز
سخنگوی سازمان آتشنشانی اهواز از مهار آتشسوزی در تصفیهخانه فاضلاب غرب اهواز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۸۰| |
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به گزارش تابناک، مریم شهریاری در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در پی آتشسوزی چهار کانکس در تصفیهخانه غرب اهواز که ساعت ۱۷:۰۷ امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه، در بلوار اکباتان رخ داد، نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: کانکسهای آسیبدیده، محل نگهداری ابزار و ادوات نقشهکشی، تجهیزات حفاری، نمونههای آزمایشگاهی و دیگر اقلام فنی و تخصصی بودند که بر اثر شدت حریق دچار خسارت شدند.
شهریاری تصریح کرد: با اقدام به موقع آتشنشانان، آتش در ساعت ۱۸:۴۰ مهار شد و ایمنسازی کامل محل به پایان رسید.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در خصوص علت آتشسوزی گفت: طبق بررسیهای اولیه، این حادثه بر اثر اتصال در شبکه برق رخ داده است.
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