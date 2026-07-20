به گزارش تابناک، مریم شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی آتش‌سوزی چهار کانکس در تصفیه‌خانه غرب اهواز که ساعت ۱۷:۰۷ امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه، در بلوار اکباتان رخ داد، نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: کانکس‌های آسیب‌دیده، محل نگهداری ابزار و ادوات نقشه‌کشی، تجهیزات حفاری، نمونه‌های آزمایشگاهی و دیگر اقلام فنی و تخصصی بودند که بر اثر شدت حریق دچار خسارت شدند.

شهریاری تصریح کرد: با اقدام به موقع آتش‌نشانان، آتش در ساعت ۱۸:۴۰ مهار شد و ایمن‌سازی کامل محل به پایان رسید.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در خصوص علت آتش‌سوزی گفت: طبق بررسی‌های اولیه، این حادثه بر اثر اتصال در شبکه برق رخ داده است.