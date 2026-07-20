بیرانوند در بین برترینهای جام
علیرضا بیرانوند در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر تعداد سیو (مهار شوت)، با ۱۵ مهار در جمع برترین دروازهبانها قرار گرفته و در رتبه دهم این ردهبندی قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۷۲| |
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به گزارش تابناک، طبق آمار منتشرشده از سوی وبسایت اسکواکا (Squawka)، علیرضا بیرانوند در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر تعداد سیو (مهار شوت)، با ۱۵ مهار در جمع برترین دروازهبانها قرار گرفته و در رتبه دهم این ردهبندی قرار دارد.
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۸
علی دایی توجه کردی افتاد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
علی بیرانوند دهمین دروازبان برتر جام جهانی آفرین آفرین
یک ایرانی در جام جهانی افتخار آفرینی کنه خوشحال کننده هستش
یک ایرانی در جام جهانی افتخار آفرینی کنه خوشحال کننده هستش