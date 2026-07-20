علیرضا بیرانوند در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر تعداد سیو (مهار شوت)، با ۱۵ مهار در جمع برترین دروازه‌بان‌ها قرار گرفته و در رتبه دهم این رده‌بندی قرار دارد.

به گزارش تابناک، طبق آمار منتشرشده از سوی وبسایت اسکواکا (Squawka)، علیرضا بیرانوند در پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از نظر تعداد سیو (مهار شوت)، با ۱۵ مهار در جمع برترین دروازه‌بان‌ها قرار گرفته و در رتبه دهم این رده‌بندی قرار دارد.