تجاوز مجدد رژیم اسرائیل به خاک سوریه

رژیم صهیونیستی بار دیگر در سایه ضعف و انفعال و همدستی حکومت جولانی به خاک سوریه حمله کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع سوری از زخمی شدن دو کودک سوری بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی خبر دادند.

بر اساس گزارش منابع خبری در سوریه، نظامیان رژیم صهیونیستی بار دیگر به خاک سوریه، حمله زمینی کردند.

اشغالگران با شلیک مستقیم به سمت شهروندان سوری در حومه استان درعا، بار دیگر حاکمیت ملی سوریه را نقض کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری سوریه، در این حمله که در روستای «جمله» واقع در منطقه حوض الیرموک صورت گرفت، دو کودک هدف تیراندازی مستقیم صهیونیست‌ها قرار گرفته و زخمی شدند.