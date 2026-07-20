عکس: سفره نذری حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع)
شامگاه دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۵، همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه (س)، میدان امام حسین (ع) تهران میزبان بزرگترین سفره نذری منتسب به دُردانه اباعبدالله الحسین (ع) بود. در این مراسم آیینی، دلدادگان اهلبیت با برپایی این سفره متبرک، یاد و نام رنجهای حضرت رقیه (س) را گرامی داشتند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری شهادت حضرت رقیه (س) تهران میدان امام حسین (ع)
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۴
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۴
صاحب الزمان
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۴
یارقیه بنت الحسین علیه ایران پیروزی ایران عزیز و نابودی دشمنان اسلام و سلامتی خانوادمون وسربازان ایرانمون رو ازت میخوام
ناشناس
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۶
السلام علیک یافاطمه الصغری یارقیه بنت الحسین علیه السلام و رحمة الله وبرکاته با اون دستهای کوچکت گرههای بزرگی رابازمیکنی کشورعزیزمون ایران اسلامی راازشر این دشمنان درامان بدار مرگ برآمریکامرگ براسرائیل ✊️👊🤛🤜🇮🇱🇺🇸
ناشناس
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۶
یا بنت حسین علیه السلام تو رابجان پدرت این مملکت رو حفظش کن دشمنان اسلام رو نابودکن انتقام خون شهید رهبرمون و تمامی شهدای اسلام رو ازاین بی صفتها شمرهای زمان رو بگیر و رهبرعزیزمان نورچشمی این مملکت رو حفظش کن وازدشمنان وبدخوانانش بدور باشه ای دردانه امام حسین علیه السلام و اینشاالله عاشقانت به زودی به پابوست بیان