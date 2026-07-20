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کد خبر: ۱۳۸۵۷۶۹
بازدید: ۱۱۷۰۰
نظرات: ۵

عکس: سفره نذری حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع)

شامگاه دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۵، همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه (س)، میدان امام حسین (ع) تهران میزبان بزرگترین سفره نذری منتسب به دُردانه اباعبدالله الحسین (ع) بود. در این مراسم آیینی، دل‌دادگان اهل‌بیت با برپایی این سفره متبرک، یاد و نام رنج‌های حضرت رقیه (س) را گرامی داشتند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری شهادت حضرت رقیه (س) تهران میدان امام حسین (ع)
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۴
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۴
صاحب الزمان
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۴
یارقیه بنت الحسین علیه ایران پیروزی ایران عزیز و نابودی دشمنان اسلام و سلامتی خانوادمون وسربازان ایرانمون رو ازت میخوام
پاسخ
7
5
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۶
السلام علیک یافاطمه الصغری یارقیه بنت الحسین علیه السلام و رحمة الله وبرکاته با اون دستهای کوچکت گره‌های بزرگی رابازمیکنی کشورعزیزمون ایران اسلامی راازشر این دشمنان درامان بدار مرگ برآمریکامرگ براسرائیل ✊️👊🤛🤜🇮🇱🇺🇸
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10
5
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۲:۱۴
به امید زیارت مرقدآن حضرت 🌹🌷🥀💐🌸🌺🌼😞😔😪😭🖤🕌🕋🤲🏻💐🫶🏴🏳🚩🫡🫡🫡
پاسخ
10
4
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۶
یا بنت حسین علیه السلام تو رابجان پدرت این مملکت رو حفظش کن دشمنان اسلام رو نابودکن انتقام خون شهید رهبرمون و تمامی شهدای اسلام رو ازاین بی صفتها شمرهای زمان رو بگیر و رهبرعزیزمان نورچشمی این مملکت رو حفظش کن وازدشمنان وبدخوانانش بدور باشه ای دردانه امام حسین علیه السلام و اینشاالله عاشقانت به زودی به پابوست بیان
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6
4
رضا قلی پور
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۰
اللهم عجل لولیک الفرج.
خدایا به فاطمه‌زهرا (س) دشمنان اسلام بخصوص دشمنان ایران نابود و خاکستر بفرما
پاسخ
7
5