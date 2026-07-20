عکس: سفره نذری حضرت رقیه(س) در میدان امام حسین(ع)

شامگاه دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۵، همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه (س)، میدان امام حسین (ع) تهران میزبان بزرگترین سفره نذری منتسب به دُردانه اباعبدالله الحسین (ع) بود. در این مراسم آیینی، دل‌دادگان اهل‌بیت با برپایی این سفره متبرک، یاد و نام رنج‌های حضرت رقیه (س) را گرامی داشتند.