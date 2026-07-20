نازون با استقلال فسخ کرد
بازیکن خارجی استقلال قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، داکنز نازون بازیکن استقلال به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش قرارداد خود با استقلال را یکطرفه فسخ کرد.
نازون یک ماه پیش به دلیل عدم دریافت مطالباتش به باشگاه نوتیس داده بود پس از اینکه متوجه شد مسئولان استقلال توجهی به این مساله ندارند امروز قرارداد خود را فسخ کرد تا از طریق فیفا پیگیر طلب خود باشد.
جوئل کوجو، موسی جنپو و یاسر آسانی به همراه نازون چهار بازیکن خارجی استقلال هستند که قرارداد خود را فسخ کرده اند.
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