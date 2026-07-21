خلیل الحیه هم مبارز است هم اهل مذاکره/ ارتباط الحیه با ایران ادامه خواهد یافت

خالد قدومی اظهار داشت: انتخاب خلیل الحیه بعنوان یک مجاهد و رئیس تیم مذاکرات این پیام را به جهان مخابره میکند که ما مذاکرات را به عنوان ابزاری محکم برای حمایت از خط‌مشی جنبش مقاومت حماس به کار می‌گیریم.

نماینده جنبش حماس در ایران معتقد است: ما که اهل مقاومت هستیم، پس از شهادت رهبران و همچنین شهادت مکرر غیرنظامیان در سراسر ایران، به این باور رسیده‌ایم که ما و ایرانیان دارای آینده‌ای مشترک و دشمنی مشترک، یعنی رژیم صهیونیستی، هستیم

به گزارش سرویس بین‌الملل «تابناک»؛ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» اعلام کرد خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه به جای شهید یحیی السنوار انتخاب شد.

او در سال ۲۰۰۶ به عنوان نماینده غزه در مجلس قانونگذاری فلسطین انتخاب شد و از اعضای برجسته حماس محسوب می‌شود. خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش بوده است.

الحیه به عنوان رهبر بالفعل حماس در نوار غزه شناخته می‌شود و حمایت گسترده‌ای از شورای نظامی حماس و شاخه نظامی آن، گردان‌های عزالدین القسام دارد. او از نزدیکان سنوار بوده و به عنوان مذاکره‌کننده ارشد در مذاکرات آتش‌بس نقش داشته است.

خبرنگار سرویس بین الملل «تابناک»، درخصوص انتخاب خلیل‌الحیه به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس، گفت‌و‌گویی را با «خالد قدومی»، نماینده جنبش حماس در ایران انجام داده که متن گفت‌و‌گو در ادامه آمده است:

*انتخاب خلیل الحیه با توجه به اینکه برخی جریانات در حماس مخالف ریاست وی بودند، چگونه صورت گرفت؟

انتخاب خلیل الحیه، جانشین یحیی سنوار، عضو ارشد دفتر سیاسی حماس، رئیس کنونی غزه و رئیس تیم مذاکرات آتش‌بس میان ما و دشمن، نشان‌دهنده انتخاب شخصیتی چندبعدی است که این انتصاب به خودی خود حامل پیام‌های متعددی است.

نخستین پیام این انتخاب، تأکید بر نظم و مدیریت نهادین خود جنبش حماس است؛ منظور، مدیریت مبتنی بر سازوکار‌های داخلی حماس است که از طریق شورا‌ها و فرآیند‌های دموکراتیک در درون جنبش صورت می‌گیرد و این دقیقاً همان راز موفقیت چندین ساله حماس است؛ چرا که هم انتخابات برگزار می‌شود، هم شورا‌ها فعالیت دارند و هم رئیس جنبش و دفتر سیاسی در کنار هم عمل می‌کنند؛ لذا این موفقیت بسیار حائز اهمیت است و این انتخاب، پاسخی به این پرسش است که حماس چگونه تصمیم‌گیری می‌کند؛ پاسخ این است که این تصمیم‌گیری، ماهیتی نهادین دارد و این پیروزی و انتخاب نیز بر پایه رویکردی نهادین صورت گرفته است.

در این راستا، ما به عنوان جنبش مقاومت اسلامی حماس، این انتخاب را به خود خلیل الحیه، به اهالی غزه و به تمامی اعضای جنبش تبریک می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که ما با یکدیگر در یک جبهه واحد و متحد هستیم و زیر پرچم رهبری حکیم خلیل الحیه، گام برمی‌داریم.

این انتخاب پیامی مهم به جهان مخابره کرد؛ چرا که شخصیتی مانند ایشان، در عین برخورداری از ویژگی‌های یک مبارز، مقاوم و مجاهد، در عین حال رئیس تیم مذاکرات نیز هست. این بدان معناست که ما مذاکرات را به عنوان ابزاری محکم برای حمایت از خط‌مشی جنبش مقاومت حماس به کار می‌گیریم؛ ابزاری که توانسته است به دشمن آسیب وارد کند.

در واقع این انتخاب بر دو سلاح اصلی تأکید دارد: سلاح مقاومت و سلاح دیپلماسی که هدف اصلی هر دو، تحقق منافع ملی و تمرکز بر تکالیف دینی و انسانی در قبال قبله اول مسلمانان یعنی مسجدالاقصی و مردم محاصره‌شده و شریف غزه است.

مردم شجاع غزه خواستار زندگی امن، با عزت و حیات کریمانه هستند و اکنون که این راهبرد برای نجات جامعه ما در پیش گرفته شده است، با توجه به چندبعدی بودن شخصیت خلیل الحیه که هم مقاوم و مبارز است و هم به گفت‌و‌گو می‌پردازد، ما باید در سطح منطقه از ایشان حمایت کنیم. از دوستان عزیز در کشور‌های میانجی و طرف‌های ثالث درخواست می‌شود که برای رسیدن به تفاهم، رفع محاصره مردم غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها جهت ورود مواد غذایی و آب و بازسازی غزه تلاش کنند و همچنین برای خروج رژیم صهیونیستی از غزه اقدام نمایند؛ لذا از نهاد‌های بین‌المللی و دوستان عزیز در منطقه می‌خواهیم با حمایت از این پیروزی و موفقیت خلیل الحیه، ما را در مسیر احقاق حقوق مشروع مردم فلسطین، به ویژه در غزه، یاری رسانند.

*نوع نگاه خلیل الحیه به جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

همان‌طور که روابط ما با جمهوری اسلامی ایران در گذشته مطلوب بوده وهمچنان هست، این روند با رفت‌وآمد‌های الحیه با مقامات مختلف ایرانی، ادامه خواهد یافت. هدف از این روابط مستمر، همان ادامه روش پیشین و تقویت پیوند‌های محکم در جهت بهبود وضعیت انسانی، سیاسی و حیات کریمانه است.

ما که اهل مقاومت هستیم، پس از شهادت رهبران و همچنین شهادت مکرر غیرنظامیان در خیابان‌های تهران و سراسر ایران، به این باور رسیده‌ایم که ما و ایرانیان دارای آینده‌ای مشترک و دشمنی مشترک، یعنی رژیم صهیونیستی، هستیم؛ لذا باید بر اساس همان مدرسه مقاومت، این مسیر را به شکلی حکیمانه ادامه دهیم؛ مسیری که در آن مسائل انسانی، تکالیف دینی و عزت و کرامت انسان‌ها در کشورهایمان، مدنظر رهبری جدید، حکیم و شجاع باشد.

ما برای خلیل الحیه آرزوی توفیق داریم، چرا که این راهبرد، مسیری ساده نیست بلکه راهبردی محکم و در عین حال سنگین است؛ مسیری که باید در آن هم از طریق مقاومت، حقوق مشروع مردم ما را بازپس گیریم و هم از طریق آن، آزادی را محقق سازیم تا راه شهدا تا آزادی کامل فلسطین ادامه یابد.

گفت‌وگو: زینب منوچهری