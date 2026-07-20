حمله هوایی دشمن به یک واحد صنعتی در خمین
دقایقی پیش مردم خمین از حومه شهر صدای انفجار شنیدند. اخبار اولیه از هدف گرفتن یک نقطه در شهر خمین حکایت دارد.
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به گزارش تابناک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: در جریان این حمله یک واحد صنعتی هدف حملات موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
قمری افزود: خوشبختانه در جریان این حمله گزارشی از شهادت و یا مجروحیت شدن شهروندان مخابره نشده است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
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