حمله هوایی دشمن به یک واحد صنعتی در خمین

به گزارش تابناک، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: در جریان این حمله یک واحد صنعتی هدف حملات موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

قمری افزود: خوشبختانه در جریان این حمله گزارشی از شهادت و یا مجروحیت شدن شهروندان مخابره نشده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.