اعلام موضع نخست وزیر جدید انگلیس درباره اوکراین
به گزارش تابناک به نقل از اینترفکس، «اندی برنهام» (Andy Burnham) نخست وزیر جدید انگلیس در نخستین سخنرانی خود پس از تصدی این سمت امروز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده و بر حمایت خود از کی یف تأکید مجدد کند.
نخست وزیر جدید انگلیس در این سخنرانی گفت: امروز به صراحت به رئیسجمهور زلنسکی می گویم که هیچ تغییری [در رویکرد ما] ایجاد نشده است. من صددرصد در کنار او خواهم بود، همانطور که کر استارمر (نخست وزیر پیشین انگلیس) بوده است.
«اندی برنهام» به خبرنگاران گفت که زلنسکی و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، نخستین کسانی خواهند بود که امروز با آنها تماس میگیرد.
این در حالیست که اندی برنهام رهبر جدید حزب حاکم کارگر انگلیس با حکم پادشاه این کشور ساعاتی پیش بهعنوان نخستوزیر جدید منصوب شد.
کاخ باکینگهام در بیانیهای اعلام کرد که پادشاه با برنهام دیدار کرده و از او خواسته است دولت جدید را تشکیل دهد.
اندی برنهام پس از دیدار با چارلز سوم مأمور تشکیل دولت و راهی ساختمان شماره ۱۰ داونینگاستریت شد.
او هفتمین نخستوزیر انگلیس در یک دهه اخیر به شمار میرود و اکنون باید اعضای کابینه جدید را معرفی کند.
اندی برنهام، نخستوزیر جدید انگلیس، تنها ۴ هفته پیش به عضویت پارلمان این کشور درآمد.