صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۵۷۵۵
بازدید: ۲۵۹۷

عکس: پایان دوران استارمر در داونینگ استریت؛ کلید دولت به دست برنهام افتاد

استارمر پس از ایراد آخرین سخنرانی خود در مقابل ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ، راهی کاخ باکینگهام شد تا استعفای رسمی‌اش را به پادشاه چارلز سوم تقدیم کند. با این کناره‌گیری، اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر بزرگ، سکان دولت را در دست گرفت.او که با این انتصاب، به هفتمین نخست‌وزیر یک دهه اخیر تبدیل شده، با حضور در مقابل مقر دولت، برنامه‌های خود را در اولین سخنرانی رسمی‌اش تشریح کرد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل کی‌یر استارمر برنهام اندی برنهام
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.