عکس: پایان دوران استارمر در داونینگ استریت؛ کلید دولت به دست برنهام افتاد
استارمر پس از ایراد آخرین سخنرانی خود در مقابل ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ، راهی کاخ باکینگهام شد تا استعفای رسمیاش را به پادشاه چارلز سوم تقدیم کند. با این کنارهگیری، اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر بزرگ، سکان دولت را در دست گرفت.او که با این انتصاب، به هفتمین نخستوزیر یک دهه اخیر تبدیل شده، با حضور در مقابل مقر دولت، برنامههای خود را در اولین سخنرانی رسمیاش تشریح کرد.
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