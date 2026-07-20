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وزیر کشور وارد اسلام‌آباد شد

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دوجانبه وارد اسلام‌آباد شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۵۲
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1050 بازدید
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۳
وزیر کشور وارد اسلام‌آباد شد

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «اسکندر مومنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران به دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دوجانبه وارد اسلام‌آباد شد.

مومنی و اعضای هیئت همراه در بدو ورود از سوی «سید محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان و «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در اسلام‌آباد مورد استقبال قرار گرفتند.

وزیر کشور قرار است در این سفر دو روزه ضمن دیدار با همتای پاکستانی خود با برخی از مقام‌های بلندپایه کشور میزبان دیدار کند.

برخی از مسئولان ارشد استان سیستان و بلوچستان، وزارتخانه‌های‌ امور خارجه، نفت، صمت، اقتصاد و دارایی و گمرک در هیئت وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران حضور دارند.

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اسکندر مومنی وزیر کشور پاکستان اسلام آباد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Poland
|
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
2
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1
0
پاسخ
قیمت نفت رفته بالا این با کارها زحمت نیروهای مسلح رو به باد دادن خجالت بکشید قیمت نفت دوباره اومد پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
0
0
پاسخ
احسنت سردار اسکندر مومنی
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