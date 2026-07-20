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کد خبر: ۱۳۸۵۷۵۱
بازدید: ۳۰۲۹

عکس: نبض اقتصاد خرد در دستان زنان دست‌فروش ساحل‌عاج

خیابان‌های پایتخت ساحل‌عاج، بوم نقاشی از تلاش زنانی است که با بارهای سنگینِ پارچه‌های رنگارنگ و مایحتاج روزانه، گام‌های استوار خود را برای چرخاندن چرخ‌های زندگی در گرمای شهر آبیجان برمی‌دارند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند عکس بین الملل ساحل عاج زنان دست‌فروش شهر آبیجان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.