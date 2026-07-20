عکس: نبض اقتصاد خرد در دستان زنان دستفروش ساحلعاج
خیابانهای پایتخت ساحلعاج، بوم نقاشی از تلاش زنانی است که با بارهای سنگینِ پارچههای رنگارنگ و مایحتاج روزانه، گامهای استوار خود را برای چرخاندن چرخهای زندگی در گرمای شهر آبیجان برمیدارند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس مستند عکس بین الملل ساحل عاج زنان دستفروش شهر آبیجان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.