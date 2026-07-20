عکس: نبض اقتصاد خرد در دستان زنان دست‌فروش ساحل‌عاج

خیابان‌های پایتخت ساحل‌عاج، بوم نقاشی از تلاش زنانی است که با بارهای سنگینِ پارچه‌های رنگارنگ و مایحتاج روزانه، گام‌های استوار خود را برای چرخاندن چرخ‌های زندگی در گرمای شهر آبیجان برمی‌دارند.