خنثیسازی موفق موشک کروز آمریکایی در نیریز
به گزارش تابناک، مراد هدایت از پایان موفق عملیات بررسی، خنثیسازی و انتقال یک فروند موشک کروز آمریکایی در بخش قطرویه خبر داد.
رئیس شورای تأمین شهرستان نیریز اعلام کرد: در خصوص این موشک کروز آمریکایی که توسط سامانه پدافند هوایی کشور منهدم شده و در اراضی کشاورزی بخش قطرویه سقوط کرده بود ، پس از اطلاع از موضوع، با هماهنگی شورای تأمین شهرستان و دستگاههای مسئول و نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان ، تمامی تمهیدات امنیتی و حفاظتی در محل اجرا شد.
وی افزود: ساعتی قبل ، گروه تخصصی چک و خنثیسازی سپاه فجر استان فارس پس از حضور در محل، عملیات بررسی، ایمنسازی، خنثیسازی و انتقال موشک را با موفقیت و بدون بروز هیچگونه حادثهای به پایان رساند.
فرماندار نیریز با قدردانی از همکاری سپاه فجر استان فارس، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاههای اجرایی، از شهروندان بهویژه اهالی بخش قطرویه برای همکاری و رعایت توصیههای امنیتی در طول اجرای این عملیات تشکر کرد.