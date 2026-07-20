هشدار قاطع انصارالله یمن به عربستان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «محمد عبدالسلام» امروز دوشنبه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت: به عربستان سعودی، زمان زیادی داده شد تا به تعهدات خود درباره پیامدهای تجاوز وحشیانه‌اش به یمن عمل کند».

وی ادامه داد: مردم یمن به امید دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و به دور از تشدید نظامی، رنج‌های زیادی را تحمل کردند، اما رژیم سعودی فقط در پی وقت‌کشی بود تا از اجرای تعهدات خود فرار کند.

سخنگوی انصارالله همچنین گفت: با وجود گذشت چهار سال از آتش‌بس ۲۰۲۲، رژیم سعودی چنین وانمود کرد که گویا هشت سال جنگ [علیه یمن]‌، یک مشکل داخلی یمن است و ربطی به آن ندارد».

عبدالسلام این نگاه عربستان را یکی از بزرگترین موانع دستیابی به یک راه‌حل جامع دانست و تصریح کرد: رژیم سعودی به شدت تلاش کرد تا وانمود کند که عامل محاصره تحمیل شده بر یمن نیست، اما تجاوز اخیرش به فرودگاه بین‌المللی صنعا، نشان داد که این رژیم عامل اصلی تعطیلی چندین ساله این فرودگاه است.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعتی پیش از ممنوعیت کشتیرانی و محاصره دریایی بر عربستان بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» خبر داد.

یحیی سریع گفت: نیروهای مسلح یمن، ممنوعیت کشتیرانی دریایی را بر دشمن جنایتکار سعودی بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» اعلام می‌کنند و این دستور از لحظه صدور این بیانیه، لازم‌الاجرا است.

وی تأکید کرد که ما بر حق ملت بزرگ خود در مقابله با محاصره از طریق محاصره، و پاسخ به تشدید تنش فراگیر با تشدید تنش فراگیر و تثبیت این معادله تأکید می‌کنیم.

سریع همچنین هشدار داد، نیروهای مسلح یمن بر آمادگی کامل خود برای تمامی گزینه‌ها تأکید دارد و هرگونه حماقتی که دشمن سعودی بخواهد از طریق تشدید تنش فراگیر مرتکب شود، با تشدید تنش فراگیر و شدیدتر، با یاری خداوند، پاسخ خواهد داد.

عبدالسلام با بیان اینکه عربستان، محرک اصلی محاصره دریایی علیه یمن است، خاطر نشان کرد: این مسئله (محاصره یمن) هزینه تمامی کالاهای وارداتی را دوچندان می‌کند و قیمت‌ها را برای شهروند یمنی سرسام‌آور می‌سازد.

سخنگوی انصارالله تصریح کرد: این باور رژیم سعودی که می‌تواند تا بی‌نهایت، محاصره را طولانی کند، اشتباه و شرط‌بندی از پیش شکست خورده بود. مردم یمن در تظاهرات بی‌سابقه میلیونی روز جمعه، حرف قاطع خود را زدند که مهلت داده شده به رژیم سعودی به پایان رسیده است و این رژیم با حماقت و غرور خود، مسئول هرگونه تشدید تنش است.

عبدالسلام با بیان اینکه محاصره در برابر محاصره، یک پاسخی عادی، قانونی و اخلاقی به عربستان است، در پایان تأکید کرد، این موضع نظامی یمن با هدف فشار بر عربستان است تا به محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن پایان دهد، یمن از حق کامل استفاده از منابع حاکمیتی خود برخوردار باشد و پرونده تبادل اسرا هم بسته شود.