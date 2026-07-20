سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای نرخ سوم ندارد، گفت: در صورت وجود هرگونه برنامه در این زمینه، موضوع به صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی دولت با رد گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر قیمت بنزین، اعلام کرد: دولت هنوز برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای نرخ سوم بنزین ندارد. وی افزود: در صورتی که برنامه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهد شد.