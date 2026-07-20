دولت درباره افزایش قیمت بنزین چه میگوید؟
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه دولت در حال حاضر برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای نرخ سوم ندارد، گفت: در صورت وجود هرگونه برنامه در این زمینه، موضوع به صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رسید.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۴۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی دولت با رد گمانهزنیها درباره تغییر قیمت بنزین، اعلام کرد: دولت هنوز برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای نرخ سوم بنزین ندارد. وی افزود: در صورتی که برنامهای در این زمینه وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.
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