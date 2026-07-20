عکس: پاسخ قاطع نیروی دریایی سپاه؛ شناور متخلف در تنگه هرمز هدف قرار گرفت

کشتی‌های متخلفی که اواخر شب گذشته به تحریک و اجبار ارتش کودک کش آمریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه‌ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند هدف نیروی دریایی سپاه قرار گرفتند.