هدف قرار گرفتن یک کشتی یونانی در تنگه هرمز

رویترز به نقل از مسئولان امنیتی دریایی، یک کشتی باری یونانی پس از اصابت به یک پرتابه ناشناس در نزدیکی تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده است.