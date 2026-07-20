هدف قرار گرفتن یک کشتی یونانی در تنگه هرمز
رویترز به نقل از مسئولان امنیتی دریایی، یک کشتی باری یونانی پس از اصابت به یک پرتابه ناشناس در نزدیکی تنگه هرمز دچار آتشسوزی شده است.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک کشتی باری یونانی امروز دوشنبه در مقابل سواحل عمان هدف حمله قرار گرفت.
رویترز به نقل از مسئولان امنیت دریایی گزارش داد که این کشتی دچار آتش سوزی شد. این مسئولان گفتند که کشتی مذکور در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه قرار گرفت.
پیش از این سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۸ مایل دریایی در شمال غرب کمزار خبر داده بود.
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