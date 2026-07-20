وقوع یک حادثه امنیتی در نیویورک

وقوع یک حادثه امنیتی در مقابل ساختمان «فدرال پلازا» در شهر نیویورک، منجر به تخلیه این ساختمان و حضور گسترده نیروهای پلیس شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وقوع یک حادثه امنیتی در مقابل ساختمان «فدرال پلازا» در شهر نیویورک، منجر به تخلیه این ساختمان و حضور گسترده نیروهای پلیس شد.

پلیس نیویورک تأیید کرد که این حادثه ترکیبی از تیراندازی و استفاده از مواد منفجره بوده است.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، مأموران فدرال و پلیس در محل حاضر شده و موفق به بازداشت عامل این حمله شدند.

پیاده‌روها و خیابان‌های منتهی به این ساختمان مسدود و دستور تخلیه کامل آن صادر شده است.