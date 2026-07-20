پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در ششمین کنگره بین المللی سلامت در اربعین گفت: «در مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید یک فوتی هم نداشتیم و حتی شاهد تولد چند نوزاد در این مراسم بودیم. در جریان این مراسم جمعیت هلال احمر پنج مورد CPR موفق داشته که شوخی نیست آن هم در آن شرایط و گرما و ازدحام جمعیت که حتی آمبولانس هم به راحتی نمی‌توانست حرکت کند.» روایت کولیوند را می‌بینید و می‌شنوید.