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کد خبر:۱۳۸۵۷۲۶
کد خبر:۱۳۸۵۷۲۶
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نبض خبر

هلال‌احمر: چند مادر در تشییع رهبر انقلاب زایمان کردند

پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در ششمین کنگره بین المللی سلامت در اربعین گفت: «در مراسم تشییع و بدرقه پیکر رهبر شهید یک فوتی هم نداشتیم و حتی شاهد تولد چند نوزاد در این مراسم بودیم. در جریان این مراسم جمعیت هلال احمر پنج مورد CPR موفق داشته که شوخی نیست آن هم در آن شرایط و گرما و ازدحام جمعیت که حتی آمبولانس هم به راحتی نمی‌توانست حرکت کند.» روایت کولیوند را می‌بینید و می‌شنوید.
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نبض خبر پیرحسین کولیوند ویدیو تشییع پیکر رهبر انقلاب فوتی ولادت
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