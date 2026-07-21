۱۰ دلیل برای شکست آرژانتین و مسی!/ اسپانیا جام و آینده را با هم برد
فینال جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا شاید آخرین شاهکار نسل طلایی آرژانتین نبود اما بدون تردید اولین بیانیه رسمی نسل جدید فوتبال جهان بود. برای فهمیدن دلایل این شکست باید دید اسپانیا چگونه قهرمان جهان را قدمبهقدم از هویت فوتبالیاش دور کرد؛ آنقدر آرام و حسابشده که وقتی آرژانتین به خودش آمد، جام بالای دستان کاپیتان رقیب بود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دقیقه ۱۰۶ ورزشگاه متلایف برای چند ثانیه در سکوتی عجیب فرو رفت؛ سکوتی قبل از اتفاقهای بزرگ. پدرو پورو از سمت راست توپی را برای نیکو ویلیامز ارسال کرد که این بازیکن با یک چرخش سریع با سر توپ را به فران تورس رساند و ضربه آخر فران تورس، فقط تور را نلرزاند؛ رویای میلیونها آرژانتینی را بر باد داد.
لیونل مسی چند متر آنطرفتر ایستاده بود. نه اعتراضی کرد، نه دستهایش را بالا برد. فقط به توپ خیره شد؛ همان توپی که چهار سال قبل در قطر، بزرگترین رؤیای فوتبالی زندگیاش را کامل کرده بود و حالا آرامآرام از او فاصله میگرفت. خیلیها گفتند آرژانتین بدشانس بود. بعضیها از خستگی بازیکنان حرف زدند. عدهای هم معتقد بودند اگر یک موقعیت گل میشد، داستان فرق میکرد اما واقعیت چیز دیگری بود. آرژانتین بازی را در دقیقه ۱۰۶ نباخت. شاید حتی در نیمه دوم هم نباخت. این مسابقه خیلی زودتر از آن تمام شده بود؛ درست از لحظهای که اسپانیا اجازه نداد قهرمان جهان، فوتبال همیشگی خودش را بازی کند.
گزارش فنی فیفا پس از مسابقه، برتری اسپانیا را در «کنترل ریتم، ضدپرس و مدیریت فضا» عامل اصلی قهرمانی دانست. گیلبرتو سیلوا، عضو گروه مطالعات فنی فیفا، تأکید کرد که اسپانیا با حذف مسیرهای پاس، آرژانتین را وادار کرد از هویت فوتبالی خود فاصله بگیرد.
جنگ در میانه میدان!
در فوتبال بعضی مسابقهها با گل تعیین میشوند اما بعضی فینالها خیلی قبلتر از گل آخر تمام میشوند. این یکی از همان فینالها بود. اسپانیا از همان دقایق ابتدایی نشان داد که قصد ندارد بازی را به دوئلهای فردی بسپارد. آنها به جای دنبال کردن یک ستاره، ساختار آرژانتین را هدف گرفتند. رودری، فابیان رویز و دنی اولمو مثل سه قطعه یک پازل دقیق عمل میکردند. هر بار که آرژانتین میخواست از عقب زمین بازیسازی کند، یکی از مسیرهای پاس بسته میشد. هر بار که توپ به میانه میدان میرسید، بازیکن صاحب توپ کمتر از حد معمول زمان داشت. همین تفاوت کوچک، کمکم ریتم بازی را تغییر داد. آرژانتین دیگر آن تیمی نبود که بتواند با چند پاس سریع، ناگهان از دفاع به حمله برسد. بازی کندتر شد، تصمیمها دیرتر گرفته شد و فاصله خطوط بیشتر شد. اسپانیا دقیقاً همین را میخواست.
آرژانتین را از مسی جدا کردند!
همه قبل از مسابقه درباره یک سؤال حرف میزدند: اسپانیا با مسی چه خواهد کرد؟ اما پاسخ اسپانیا، یک مدافع ویژه یا یارگیری نفر به نفر نبود. آنها کاری کردند که مسی وقتی توپ را میگیرد، گزینهای برای ادامه بازی نداشته باشد. در بسیاری از صحنهها، مسی عقب میآمد، توپ را میگرفت، سرش را بالا میآورد و به جای مسیرهای همیشگی، فقط پیراهنهای قرمز اسپانیا را میدید. نه فضای کافی برای چرخش وجود داشت، نه مسیر پاس عمقی. این تفاوت مهمی بود؛ اسپانیا مسی را با تکل متوقف نکرد، با حذف ارتباطات اطرافش متوقف کرد. همین باعث شد آرژانتین، آرامآرام از هویت هجومی خودش فاصله بگیرد.
سلاحی که آرژانتین را خفه کرد
یکی از مهمترین تفاوتهای اسپانیا با بسیاری از تیمهای بزرگ دنیا، واکنش بعد از از دست دادن توپ بود. بسیاری از تیمها وقتی توپ را از دست میدهند، عقب مینشینند و سازمان دفاعی خود را بازسازی میکنند؛ اسپانیا برعکس عمل میکرد. آنها بلافاصله فشار میآوردند. همین ضدپرس سریع باعث شد آرژانتین نتواند ضدحملههای همیشگی خود را اجرا کند. بازیکنان آرژانتینی بارها آماده فرار بودند، اما توپ قبل از رسیدن به آنها از دست میرفت. اسپانیا فقط حمله نمیکرد؛ اجازه حمله هم نمیداد.
یک عامل پنهانی!
فینالها فقط با تاکتیک برده نمیشوند. بدن بازیکنان هم رأی میدهد. آرژانتین تا رسیدن به فینال مسیر سنگینی را پشت سر گذاشته بود. مسابقات فشرده، فشار روانی دفاع از عنوان قهرمانی و بازیهای دشوار، انرژی زیادی از تیم گرفته بود. در نیمه دوم این خستگی آرامآرام خودش را نشان داد. استارتها کوتاهتر شد. بازگشتهای دفاعی کندتر شد. فشار روی توپ کمتر شد و مهمتر از همه، تصمیمگیری در لحظات حساس دیرتر انجام شد. اسپانیا اما با مالکیت بیشتر توپ، انرژی کمتری مصرف کرده بود. آنها مجبور نبودند مدام دنبال توپ بدوند. همین تفاوت در وقت اضافه به چشم آمد؛ جایی که اسپانیا هنوز میتوانست با سرعت حمله کند، اما آرژانتین بیشتر در حال واکنش نشان دادن بود.
تعویضهای دلافوئنته
وقتی فران تورس وارد زمین شد، اسپانیا فقط یک مهاجم تازهنفس اضافه نکرد؛ یک تهدید جدید به ساختار دفاعی خسته آرژانتین اضافه کرد. تعویضهای دلافوئنته، جریان بازی را عوض کرد. تعویضهای آرژانتین، بیشتر واکنشی بود تا سازنده. این هم یکی از تفاوتهای مهم دو تیم بود؛ اسپانیا از نیمکتش برای تغییر بازی استفاده کرد، نه فقط برای حفظ نتیجه.
نسلی که در راه است
شاید مهمترین تصویر فینال بعد از سوت پایان شکل گرفت. در یک طرف مسی و نسل قهرمان ۲۰۲۲ ایستاده بودند؛ نسلی که یکی از زیباترین دورههای تاریخ فوتبال آرژانتین را ساخته بود. در طرف دیگر، لامین یامال، نیکو ویلیامز، پدری و کوبارسی قرار داشتند؛ بازیکنانی که هنوز بخش بزرگی از آیندهشان را پیشرو دارند. اسپانیا فقط با تجربه قهرمان نشد؛ با جوانی هم قهرمان شد. این همان چیزی است که فینال ۲۰۲۶ را از یک مسابقه معمولی جدا میکند.
مهمترین کلید فهم فینال
لوئیس دلافوئنته بعد از مسابقه گفت که تیمش برای متوقف کردن آرژانتین برنامه داشت، نه فقط برای متوقف کردن مسی. این جمله شاید مهمترین کلید فهم فینال باشد. اسپانیا مقابل یک ستاره بازی نکرد. مقابل یک سیستم بازی کرد و همان سیستم را از کار انداخت. آنها مسیرهای پاس را بستند، ضدپرس کردند، فضاها را کنترل کردند و اجازه ندادند آرژانتین به شکل دلخواهش بازی کند. لیونل اسکالونی هم بعد از مسابقه برخلاف بسیاری از مربیان شکستخورده دنبال توجیه نرفت. او خیلی ساده گفت: «آنها بهتر بودند.» همین جمله شاید صادقانهترین خلاصه فینال بود. اسکالونی میدانست که تیمش جنگیده، دویده و تلاش کرده اما میدانست که اسپانیا در آن شب یک لایه جلوتر بود. نه فقط از نظر مالکیت توپ بلکه از نظر درک فضا، زمانبندی پرس و سرعت تصمیمگیری.
مالکیت زمان یا فوتبال واکنشی؟
آرژانتین در تمام تورنمنت تیمی بود که معمولاً بعد از گل اول، مسابقه را مطابق میل خودش اداره میکرد. اما در فینال، معادله برعکس شد. اسپانیا از همان دقایق ابتدایی اجازه نداد آرژانتین وارد ریتم دلخواهش شود. مالکیت بالای توپ فقط یک آمار نبود؛ ابزاری بود برای فرسوده کردن ذهن حریف. هرچه زمان میگذشت، بازیکنان آرژانتین بیشتر دنبال توپ میدویدند و کمتر فرصت فکر کردن پیدا میکردند. این همان چیزی است که آرسن ونگر سالها درباره آن گفته: «بهترین تیمها فقط توپ را در اختیار ندارند؛ آنها ذهن حریف را هم خسته میکنند.» آرژانتین در تمام مسابقه، بیشتر واکنش نشان داد تا اینکه کنشگر باشد. هر تغییر تاکتیکی اسکالونی پاسخی به حرکت قبلی اسپانیا بود. این یعنی ابتکار عمل از همان نیمه اول در اختیار لاروخا قرار داشت. در واقع، اسپانیا فقط مالک توپ نبود؛ مالک زمان مسابقه هم بود.
اسپانیای قهرمان؛ آرژانتین مدافع!
تیمی که برای فتح جام میجنگد معمولاً ریسک بیشتری میکند، جسورتر بازی میکند و انگیزه اثبات خود را دارد. اما تیمی که برای دفاع از عنوان قهرمانی وارد میدان میشود، ناخواسته محافظهکارتر میشود زیرا چیزی برای از دست دادن دارد. این تفاوت ذهنی در فینال محسوس بود. اسپانیا هر بار که فرصت پیدا میکرد، با جسارت خطوط خود را جلو میآورد، مدافعان کناری را وارد حمله میکرد و از ارسالهای ترکیبی استفاده میکرد. آرژانتین، اما در بسیاری از دقایق بیش از آنکه به فکر تحمیل فوتبال خودش باشد، نگران اشتباه نکردن بود. همین تفاوت ذهنیت، فاصله میان یک تیم مدعی و یک تیم مدافع عنوان را نشان داد. لوئیس دلافوئنته پس از مسابقه جملهای گفت که شاید بهترین توصیف این ذهنیت باشد: «ما برای بردن آمده بودیم، نه برای اینکه فقط شکست نخوریم.» شاید همین یک جمله تفاوت اصلی دو تیم را توضیح دهد. اسپانیا با ذهنیت ساختن تاریخ وارد زمین شد؛ آرژانتین با بار سنگین حفظ تاریخی که چهار سال قبل ساخته بود.
پایان یک عصر
شکست آرژانتین را نمیتوان به یک گل، یک اشتباه یا یک لحظه بدشانسی خلاصه کرد. این شکست نتیجه برتری یک پروژه فوتبالی بود. پروژهای که سالها روی هماهنگی، مالکیت، پرس، جوانگرایی و انعطاف تاکتیکی کار کرده بود. آرژانتین با اسکالونی و مسی یکی از درخشانترین دورههای تاریخ فوتبالش را ساخت. رسیدن به دو فینال پیاپی جام جهانی اتفاق کوچکی نیست اما فینال ۲۰۲۶ نشان داد که فوتبال جهان آرامآرام وارد مرحلهای تازه شده است. مرحلهای که در آن اسپانیا فقط قهرمان جهان نیست؛ نماد نسل جدید فوتبال جهان است. شاید تلخترین تصویر آن شب، نگاه آرام مسی به توپ بود. اما ماندگارترین تصویر، جشن جوانهایی بود که انگار تازه وارد فوتبال بزرگ شدهاند. فینال ۲۰۲۶ فقط پایان سلطنت آرژانتین نبود؛ آغاز رسمی عصر تازهای بود که احتمالاً سالهای زیادی درباره آن خواهیم نوشت.