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محمد عمری ۳ سال دیگر با پرسپولیس

وینگر جوان سرخپوشان ایران، نشست و گفتگویی صمیمانه با مدیرعامل باشگاه داشت.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۱۹
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محمد عمری ۳ سال دیگر با پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمدعمری که تا ۳ سال دیگر با سرخپوشان قرارداد دارد، امروز (دوشنبه) در ساختمان مرکزی باشگاه با دکتر پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نشست و گفتگوی صمیمانه داشت.

وینگر راست جوان سرخ‌ها از جمله پدیده‌های ارزشمند معرفی‌شده از آکادمی فوتبال پرسپولیس است که نخستین بار با درخشش چشمگیر و گلزنی‌های متوالی در تیم جوانان باشگاه چهره شد و توانست با شایستگی به تیم بزرگسالان راه یابد.

او از جمله بازیکنان برگزیده سرمربی جدید تیم است که با توجه به توانمندی‌هایش می‌تواند در دوران تحول سرخ‌ها، نقش مهم و کلیدی ایفا کند.

مدیرعامل باشگاه و محمد عمری، امروز درباره فصل پیش رو، شرایط تیم و انتظارات هواداران گفتگوی صمیمانه داشتند.

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محمد عمری پرسپولیس سرخپوشان تابناک ورزشی
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