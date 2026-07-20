الحدث مدعی شد: پیشنهاد آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هم‌اکنون در دست بررسی و بحث است.

به گزارش تابناک؛ الحدث به نقل از منبع ایرانی مدعی شد: پیشنهاد آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز به مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هم‌اکنون در دست بررسی و بحث است.