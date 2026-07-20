پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه در دست بررسی است
الحدث مدعی شد: پیشنهاد آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هماکنون در دست بررسی و بحث است.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۱۸| |
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به گزارش تابناک؛ الحدث به نقل از منبع ایرانی مدعی شد: پیشنهاد آتشبس و بازگشایی تنگه هرمز به مدت ۱۰ روز تا دو هفته، هماکنون در دست بررسی و بحث است.
گزارش خطا
ایران باید از طریق میانجیها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
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