انصارالله: گزینههای زیادی برای لغو محاصره یمن داریم
«حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: ما گزینههای زیادی برای لغو محاصره کشورمان داریم، از جمله اعمال محاصره علیه عربستان سعودی.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «حزام الاسد» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: ما گزینههای زیادی برای لغو محاصره کشورمان داریم، از جمله اعمال محاصره علیه عربستان سعودی.
وی تأکید کرد اگر محاصره عربستان علیه یمن لغو نشود، نیروهای مسلح این کشور به سمت جنگ تمام عیار پیش میروند.
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