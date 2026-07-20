آخرین رقص مسی در جام جهانی با نمره ناامیدکننده/ دو رکورد به نام یامال و مارتینز
امیلیانو مارتینز در نهایت مقابل اسپانیاییها تسلیم شد و قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دقیقه ۱۰۶ فران تورس به ماتادورها رسید، اما دروازهبان آرژانتین یک رکورد جدید به نام خود ثبت کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اگرچه فینال جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا برای اولین بار میان تیمهای اول و دوم رنکینگ فیفا برگزار شد، اما برخلاف پیشبینیها فینال جذابی نبود. بازی به لحاظ فنی، یک طرفه بود که مالکیت توپ و ایجاد موقعیت گل بیشتر از سوی اسپانیا رقم میخورد، اما حتی همین مسئله هم به دلیل گل نشدن موقعیتها در طول ۹۰ دقیقه، کمکی به جذابیت بازی نکرد.
در دیداری که احتمالاً بسیاری معتقدند که امیلیانو مارتینز، دروازهبان آرژانتین با ۱۱ سیو (مهار توپ) بهترین بازیکن زمین بود، اما فیفا به دلیل پیروزی اسپانیا در وقتهای اضافه با تک گل فران تورس، او را به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب کرد. با این حال ارزیابیهای فنی با انتخاب فیفا متفاوت است.
رسانه ESPN پس از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که با برتری یک بر صفر اسپانیا مقابل آرژانتین در وقتهای اضافه به پایان رسید، نمرات بازیکنان دو تیم را منتشر کرد؛ گزارشی که در آن لیونل مسی یکی از ضعیفترین نمرات زمین را دریافت کرده است.
لیونل مسی، کم فروغ در فینال
مسی ۳۹ ساله که تا پیش از فینال جام جهانی با به ثمر رساندن ۸ گل و ارسال ۴ پاس گل برای هم تیمیهایش، بهترین عملکرد را میان شاگردان لیونل اسکالونی داشت و حتی رسیدن آرژانتین به فینال به نام او ثبت شده بود، در دیدار نهایی مقابل اسپانیا نمره ۳ از ۱۰ گرفت؛ نمرهای که نشاندهنده یکی از کمفروغترین نمایشهای او در دیدارهای ملی است.
سایت ESPN که این نمره ضعیف را به مسی داده درباره عملکرد کاپیتان آرژانتین مقابل اسپانیا نوشت: «مسی هرگز نتوانست وارد جریان بازی شود و در تمام مسابقه چهرهای کمفروغ داشت. او در ۱۵ دقیقه ابتدایی تنها یک بار توپ را لمس کرد و این روند تا پایان بازی نیز تقریباً ادامه داشت.»
آرژانتینیها تنها ۳۵ درصد مالکیت توپ را در مقابل ۶۵ درصد اسپانیاییها در اختیار داشتند؛ همچنین تعداد پاسهای آلبیسلسته ۴۶۴ با ۷۷ درصد دقت پاس (۳۵۷ پاس سالم) بوده و این عدد برای اسپانیا به شکل چشمگیری متفاوت است؛ شاگردان لوئیس دلافوئنته ۸۵۳ پاس دادهاند که ۸۹ درصد دقت پاس (۷۶۳ پاس سالم) برای آنها ثبت شده است.
مارتینز؛ تنها ستاره آرژانتین
در مقابل نقطه قوت اسپانیاییها که در امر موقعیتسازی بوده، آرژانتین یک ستاره داشت. اسپانیا امید گل (xG) ۲.۲۹ داشت و این عدد برای آرژانتین ۰.۲۲ بوده که نشان از خط حمله زهردارتر لاروخا دارد. آمار شوتها نیز این موضوع را نشان میدهد که آبی راهراهپوشان فقط ۲ شوت به سمت دروازه اونای سیمون شلیک کردند که هیچکدام در چهارچوب نبود و در مقابل ماتادورها ۲۰ شوت به سمت دروازه قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر زده بودند که ۱۲ شوت در چهارچوب بود و یکی از این توپها تبدیل به گل شد. به همین دلیل بالاترین نمره میان بازیکنان آرژانتین به امیلیانو مارتینز رسید. دروازهبان آلبیسلسته با دریافت نمره ۹ از ۱۰، بهترین بازیکن تیمش لقب گرفت و البته این نمره بالاترین نمره میان تمام بازیکنان اصلی و تعویضی در زمین هم بود.
ماتینز با ۱۱ مهار بارها مانع گلزنی اسپانیا شد و اگر نمایش درخشانش نبود، شکست آرژانتین میتوانست با اختلاف بیشتری رقم بخورد. مارتینز تقریباً به تمام تلاشهای خط حمله اسپانیا پاسخ داد و تنها روی گل دقیقه ۱۰۶ فران تورس کاری از دستش برنمیآمد. تا پیش از این بیشترین سیو توسط یک دروازهبان در فینال جام جهانی، ۸ مهار بود که در فینال ۱۹۹۴ بین برزیل و ایتالیا ثبت شده بود.
انزو فرناندز؛ ضعیفترین بازیکن میدان
البته با اینکه لیونل مسی نمره ضعیفی دریافت کرده، اما بدترین نمره بازی به انزو فرناندز رسید که نمره ۲ از ۱۰ دریافت کرده است. سایت ESPN که این نمره ضعیف را به هافبک آلبیسلسته داده معتقد است زننده یکی از گلهای آرژانتین در دیدار نیمه نهایی مقابل انگلستان، تقریباً در تمام مسابقه از جریان بازی خارج بود، نتوانست در موقعیتهای هجومی همیشگی خود قرار بگیرد و با دریافت کارت قرمز در وقتهای تلفشده، شب تلخش را کامل کرد.
عملکرد سایر بازیکنان آرژانتین:
- کریستیان رومرو: ۷
- نیکلاس تاگلیافیکو: ۷
- لیساندرو مارتینز: ۶
- گونزالو مونتیل: ۵
- آلکسیس مکآلیستر: ۴
- رودریگو دیپل: ۴
- نیکو گونسالس: ۳
- خولیان آلوارز: ۳
در میان تعویضیها نیز فاکوندو مدینا نمره ۳ گرفت و به اعتقاد ESPN در صحنه گل قهرمانی اسپانیا نقش منفی داشت. همچنین سیمئونه و اوتامندی نمره ۵ گرفتند و مولینا و پاردس نمره ۴ را دریافت کردند. سنسی هم دقایق زیادی در میدان نبود و نمرهای دریافت نکرد.
اسپانیا؛ برتری کامل در همه خطوط
در سوی مقابل، اسپانیا که تقریباً در تمام مسابقه مالک توپ و میدان بود، نمرات بالایی دریافت کرد. رودری و پائو کوبارسی هر دو ۸ از ۱۰ گرفتند. رودری که بهترین بازیکن جام جهانی لقب گرفت و کوبارسی علاوه بر نمایش کمنقص در قلب خط دفاع، عنوان بهترین بازیکن جوان جام جهانی را نیز از آن خود کرد.
نیکو ویلیامز، که در نیمه دوم به میدان آمد، با نمره ۸ یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان اسپانیا بود و با ارسال پاس گل برای فران تورس نقش مهمی در قهرمانی لاروخا ایفا کرد. هرچند ESPN نمره بالایی به زننده گل قهرمانی جام جهانی نداده است. فران تورس که در دقیقه ۱۰۶ گل قهرمانی اسپانیا را به ثمر رساند، نمره ۶ گرفت.
عملکرد سایر بازیکنان اسپانیا:
- اونای سیمون: ۶
- پدرو پورو: ۷
- آیمریک لاپورته: ۷
- مارک کوکوریا: ۷
- فابیان رویز: ۵
- لامینه یامال: ۵
- دنی اولمو: : ۶
- الکس بائنا: ۵
- میکل اویارزابال: ۶
در میان تعویضیها نیز به جز ویلیامز و تورس که به نمرات آنها اشاره شد، پدری نمره ۷ و مرینو، زوبیمندی و گارسیا نمره ۶ را گرفتند.
نمره مربیان چند است؟
در ارزیابی ESPN، لوئیس دلافوئنته، سرمربی اسپانیا، ۸ از ۱۰ گرفت؛ رسانه آمریکایی معتقد است تعویض فران تورس، تصمیمی بود که سرنوشت فینال را تغییر داد. در مقابل، لیونل اسکالونی تنها ۳ از ۱۰ دریافت کرد. این رسانه معتقد است سرمربی آرژانتین پس از افزایش فشار اسپانیا، هیچ پاسخ تاکتیکی مؤثری نداشت و تعویضهایش نیز نتوانست روند بازی را تغییر دهد.
یامال برنده دوئل با مسی!
اگرچه بازیکنان مؤثر دو تیم نفرات دیگری بودند، اما بسیاری چشم دوخته بودند به دوئل لیونل مسی، ستاره بی چون و چرای دنیای فوتبال که ۲۰ سال در اوج فوتبال بازی کرد و لامینه یامال، ستاره جوان اسپانیا که در قهرمانی جام ملتهای اروپا درخشان ظاهر شد و بسیاری منتظر درخشش این جوان ۱۹ ساله در جام جهانی هم بودند. هرچند یامال از نظر آمار گلزنی و پاس گل، فروغی نداشت، اما تلاش خود را کرد.
در دوئل غیرمستقیم میان یامال و مسی، ستاره جوانتر در ترکیب اسپانیا درخشید. یامال با ۸۷ لمس توپ، امید گل (xG) ۰.۲۳ را ثبت کرد و از ۴ شوتی که در فینال داشت، ۲ شوت او در چهارچوب بود که هر دو را مارتینز مهار کرد. با این حال یامال در ۹ دوئل مستقیم هم برنده شد و بازیکن پیشرو را دریبل کرد که بالاترین آمار در میان تمامی فینالهای جام جهانی است که پیش از این ثبت شده بود. پیش از این لیونل مسی در فینال جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل ۷ دریبل موفق داشت.
مسی هم که موفقترین بازیکن در خط حمله آرژانتین بود، تنها ۵۴ لمس توپ را در طول ۱۲۰ دقیقه ثبت کرد. امید گل (xG) او ۰.۰۳ بود و تنها یک شوت شلیک کرد که در چهارچوب نبود. مسی اما ۸ دوئل موفق داشت و موفق شد بازیکنان اسپانیا را دربیل کند، اما در خلق موقعیت اتفاقی را رقم نزد.
هر چند کم فروغ ظاهر شود ولی همیشه به بالا باشد و در اوج هم خداحافظی کند .
اون موقع باید گریه میکرد