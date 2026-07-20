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فوری/ یمن محاصرۀ دریایی بر عربستان اعمال کرد 

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ممنوعیت کشتی‌رانی و محاصره دریایی بر عربستان براساس معادلۀ محاصره در برابر محاصره خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۱۱
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فوری/ یمن محاصرۀ دریایی بر عربستان اعمال کرد 

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرتیپ۱ «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عربستان نزدیک به ۱۲ سال است که با محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن، بنادر و فرودگاه‌های این کشور را هدف قرار داده و با غارت منابع و تشدید فشارها، رنج مردم یمن را افزایش داده است.

در این بیانیه آمده است: محاصره یمن هیچ مبنای قانونی، انسانی یا مشروعیتی ندارد و مردم این کشور حق دارند با همه ابزار‌های در اختیار خود در برابر این اقدام و حملات عربستان، از جمله حمله به فرودگاه بین‌المللی صنعاء، واکنش نشان دهند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در ادامه با اشاره به راهپیمایی‌های گسترده مردمی با عنوان «هشدار و بسیج»، اعلام کرد که از زمان انتشار این بیانیه، محاصره دریایی علیه عربستان بر اساس معادله «محاصره در برابر محاصره» وارد مرحله اجرا می‌شود.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که مردم یمن حق دارند در برابر محاصره، به محاصره متقابل و در برابر هرگونه تشدید تنش، به تشدید متقابل و همه‌جانبه روی بیاورند.

یحیی سریع با اعلام آمادگی کامل برای تمامی گزینه‌ها هشدار داد که هرگونه اقدام یا تشدید تنش از سوی عربستان، با پاسخی شدید و همه‌جانبه مواجه خواهد شد.

در ادامه این بیانیه از مردم یمن خواسته شده است با ادامه بسیج عمومی، آمادگی کامل خود را برای سناریو‌های احتمالی حفظ کرده و از جبهه‌ها با اعزام نیرو پشتیبانی کنند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی‌های اخیر تأکید کرد که نیرو‌های یمن برای بازپس‌گیری حقوق ملت یمن و پایان دادن به محاصره، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و این مسیر را با توکل به خداوند ادامه خواهند داد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که عربستان سعودی روز دوشنبه ۲۲ تیر فرودگاه صنعاء را هدف قرار داد.

در پاسخ به این اقدام نیرو‌های مسلح یمن فرودگاه اب‌ها عربستان را هدف قرار دادند.

 

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