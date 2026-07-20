قتل شوهرخواهر به دلیل رابطه نامتعارف با سگ+عکس

همسر مقتول ادامه داد: چند بار قصد داشتم او را از خانه‌ام بیرون کنم، ولی شوهرم اجازه نداد و معتقد بود او گناه دارد! دیروز برادرم می‌خواست مقداری از لوازم پشت‌بام را بفروشد که من مانع شدم و به او گفتم شوهرم روی آن لوازم پشت‌بام بسیار حساس است و نباید چیزی برداری!

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان نوشت: سیزدهم مهر سال گذشته خبر وقوع جنایتی تکان‌دهنده در پشت‌بام یک منزل مسکونی در کوی پلیس مشهد قاضی ویژه قتل عمد را شبانه به محل قتل کشاند. بررسی‌های میدانی قاضی دکتر صادق صفری بیانگر آن بود که مرد ۴۴ ساله ای به نام «ع-چ» با ضربات هولناک پتک آهنین در اتاقک لرزان پشت‌بام به قتل رسیده است و عامل یا عاملان جنایت جسد طناب‌پیچ او را در محل رها کرده و از صحنه جرم گریخته‌اند.

لوازم فرسوده، ضایعاتی و یا کالاهای خاطره‌انگیز مانند انواع فندک، قاب عکس، ضبط، شیشه عطر و غیره در فضای به هم ریخته پشت‌بام در حالی خودنمایی می‌کرد که قفس کبوتران نیز زیر سقف ایرانیتی شیبدار به چشم می‌خورد و کبوتران درون آن نیز بی‌تابی می‌کردند.

برادرم قاتل شوهرم است

همسر مقتول با آنکه آرام و قرار نداشت، اما برادرش را عامل جنایت معرفی کرد و به قاضی شعبه ۲۵۵ دادسرای عمومی و انقلاب گفت: من از شوهر سابقم طلاق گرفتم و ۱۶سال قبل در مشهد با «ع-چ» ازدواج کردم. برادرم نیز که از ۱۷سالگی بیشتر عمرش را پشت میله های زندان گذرانده است، مدتی قبل به زور به خانه من آمد و همین جا زندگی می‌کرد.

وی ادامه داد: چند بار قصد داشتم او را از خانه‌ام بیرون کنم، ولی شوهرم اجازه نداد و معتقد بود او گناه دارد! دیروز برادرم می‌خواست مقداری از لوازم پشت‌بام را بفروشد که من مانع شدم و به او گفتم شوهرم روی آن لوازم پشت‌بام بسیار حساس است و نباید چیزی برداری!

زن جوان اظهار کرد: شوهرم بسیاری از اوقات خود را به‌تنهایی در پشت‌بام سپری می‌کرد و من حساسیت زیادی نداشتم. وقتی به رفتار غیرعادی برادرم مشکوک شدم به پشت‌بام رفتم و ناگهان با جسد خون‌آلود شوهرم روبرو شدم و در حالی هراسان موضوع را به همسایگان اطلاع دادم که برادرم سوار بر خودرو شوهرم فرار کرده بود.

طولی نکشید که قاضی صفری دستور دستگیری متهم به قتل فراری را صادر کرد و بدین ترتیب گروهی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی با هدایت مستقیم سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد) با انجام یکسری رصدهای اطلاعاتی موفق شدند او را بعد از ۳۶ ساعت تحقیقات گسترده دستگیر کنند.

جزئیات روز حادثه و قتل

این تبهکار ۳۳ ساله که «نقی» نام دارد، در بازجویی‌های تخصصی ادعا کرد: شوهرخواهرم یک سگ پاکوتاه خانگی را در پشت‌بام نگهداری می‌کرد و علاقه زیادی به آن سگ داشت به طوری که رفتارهای باورناپذیری از خود بروز می داد و حتی با آن سگ خلوت می‌کرد و در کنارش می‌خوابید. او با خواهرم رفتار عاطفی سردی داشت.

وی افزود: آن شب به پشت‌بام رفتم تا با او درباره این رفتارهای نامتعارف و زشت صحبت کنم تا از نگهداری این سگ خانگی دست بردارد، ولی او به حرف‌هایم توجهی نکرد، این بود که ناگهان پتک آهنی را برداشتم و به سرش کوبیدم. بعد هم او را با دستمال‌هایی خفه کردم که دور گردنش آویخته بود. در همین حال میله آهنی را از همان‌جا برداشتم و آن را محکم به درون دهانش کوبیدم که دندان‌هایش شکست و... .

متهم گفت: چون نمی‌توانستم جسد را از پشت‌بام بیرون ببرم، ابتدا دست و پاهایش را با طناب بستم، ولی باز هم پیکرش خیلی سنگین بود و نمی‌توانستم آن را تکان بدهم. به همین دلیل جسد را رها کردم و خودم از آنجا گریختم.

کارنامه سیاه قاتل در تبهکاری و قتل!

این تبهکار مخوف که جرایم وحشتناکی مانند قتل، آدم ربایی، اسیدپاشی و غیره را در کارنامه سیاه خود دارد، در ادامه بازجویی‌ها به سوابق خود اشاره کرد و گفت: یک بار در دوران جوانی به اتهام قتل در رودسر دستگیر شدم و ۷ سال از عمرم را در زندان بودم تا اینکه بالاخره صاحبان خون رضایت دادند و من آزاد شدم چراکه تصور می‌کردم فردی با همسرم روابط غیراخلاقی دارد.

وی ادامه داد: یک بار دیگر نیز به عنوان مظنون در یک پرونده جنایی (قتل) دستگیر شدم و ۲ سال را در زندان بودم. سوابق کیفری من پایانی نداشت چراکه ۴ سال هم به جرم آدم‌ربایی به زندان افتادم.

متهم اظهار کرد: نمی‌توانستم زندگی شوهرخواهرم با یک سگ را تحمل کنم. این بود که او را کشتم و برای سومین بار به اتهام قتل دستگیر شدم. او سگ را در آغوش می‌گرفت اما نزد همسرش نمی‌رفت. رفتارهای او وقتی بیشتر ناراحتم کرد که برخی قرص‌های انرژی‌زا (!) را هم در اتاقک پشت‌بام دیدم و به خواهرم گفتم که شوهرش رفتارهای مشکوکی دارد و... .

صدور کیفرخواست پس از تایید نماینده دادستان

پس از پایان تحقیقات و بازسازی صحنه جرم توسط تبهکار مخوف، همه ابعاد و زوایای این پرونده جنایی از سوی قاضی ویژه قتل عمد مشهد مورد توجه قرار گرفت و در نهایت کیفرخواست آن پس از تایید نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی صادر شد.

بدین ترتیب پرونده مذکور در حالی به دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد که ادعای عجیب متهم درباره انگیزه خود از ارتکاب این جنایت هولناک در جلسات محاکمه وی نیز مورد واکاوی‌های قضایی قرار می‌گیرد.