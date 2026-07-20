سرمایه گذاری یک همتی کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری 

کرمان موتور با راه اندازی نخستین صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر (CVC) صنعت خودروی کشور و سرمایه ثبتی یک هزار میلیارد تومان (یک همت)، گام تازه‌ای برای حمایت و توسعه فناوری و سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان برداشت. این صندوق با هدف تأمین مالی پروژه‌های فناورانه، توسعه فناوری‌های نوین و تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو فعالیت خود را آغاز کرده است.

در سال‌های اخیر، خودروسازان بزرگ جهان علاوه بر سرمایه گذاری در خطوط تولید، بخشی از منابع خود را به حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور اختصاص داده‌اند. صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (Corporate Venture Capital یا CVC) با هدف شناسایی ایده‌های نوآورانه، توسعه فناوری‌های آینده و تبدیل آن‌ها به محصولات و خدمات کاربردی شکل گرفته‌اند و امروز به یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه فناوری در صنایع پیشرفته از جمله صنعت خودرو تبدیل شده‌اند.

در همین راستا، کرمان موتور با تأسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر، زمینه حمایت مالی و تخصصی از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و پروژه‌های نوآورانه را فراهم کرده است تا علاوه بر توسعه فناوری‌های مورد نیاز، مسیر تجاری‌سازی ایده‌های نو و تقویت توان داخلی صنعت خودرو نیز هموارتر شود.

علی جبل‌عاملی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر (CVC) کرمان موتور، با تشریح اقدامات و دستاوردهای این صندوق از زمان تأسیس تاکنون گفت: صندوق کرمان موتور نخستین صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر صنعت خودروی کشور با سرمایه ثبتی یک همت است. مأموریت اصلی این صندوق، توسعه فناوری، سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین مالی پروژه‌های راهبردی است. این اهداف از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌های اکوسیستم نوآوری و اهرم‌سازی منابع مالی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به هم ‌زمانی بخش مهمی از فعالیت‌های صندوق با شرایط خاص کشور و جنگ 40 روزه، افزود: با وجود این شرایط، اخذ مجوزهای لازم، استقرار ساختارهای حاکمیتی، تدوین چارچوب‌های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک با سرعت مناسبی انجام شد. همچنین تعامل با دانشگاه‌ها، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مراکز فناوری در دستور کار قرار گرفت.

مدیر عامل صندوق CVC کرمان موتور همچنین از طراحی مدل‌های متنوع سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری مستقیم، هم‌سرمایه گذاری، طرح «هم‌افزا» خبر داد و گفت: این ابزارها با هدف جذب و هدایت منابع مالی به سمت پروژه‌های جدید، فناوری‌های پیشرفته و توسعه زنجیره تأمین کرمان موتور طراحی شده‌اند.

به گفته جبل‌عاملی، هم ‌اکنون مطالعات و ارزیابی ۱۰ پروژه فناورانه با ارزشی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار این صندوق قرار دارد و پس از طی مراحل ارزیابی، زمینه سرمایه گذاری و اجرای آن‌ها فراهم خواهد شد.

تأسیس صندوق CVC کرمان موتور، گامی راهبردی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. این صندوق با سرمایه گذاری در پروژه‌های نوآورانه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید و وابستگی به واردات، به ارتقا و افزایش تاب آوری زنجیره تأمین کمک کرده و با ایجاد اشتغال برای نخبگان، زمینه‌ساز توسعه پایدار در صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.

صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) بازوهای سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ هستند که با هدف دسترسی به فناوری‌ها، کسب‌وکار و بازارهای جدید، در استارتاپ‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها برخلاف سرمایه‌ گذاران خطرپذیر سنتی که صرفاً به دنبال بازده مالی هستند، ترکیبی از اهداف مالی و راهبردی را دنبال می‌کنند و ضمن تأمین سرمایه، دسترسی به شبکه توزیع، مشتریان، تخصص صنعتی و زیرساخت‌های شرکت مادر را نیز برای استارتاپ‌ها فراهم می‌آورند. تحقیقات نشان داده است که استارتاپ‌های تحت حمایت CVC، نه تنها نرخ شکست پایین‌تری دارند، بلکه احتمال موفقیت در جذب دورهای بعدی سرمایه و دستیابی به ارزش‌گذاری بالاتر در آن‌ها بیشتر است.