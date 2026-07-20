صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

نگاهی به کارنامه رئیس جدید دفتر سیاسی حماس؛ یار شهید سنوار که نمی‌گذارد آرمان فلسطین بمیرد

رئیس دفتر سیاسی جدید حماس در غزه از یاران شهید سنوار و از بنیانگذاران این جنبش مقاومت اسلامی به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۰۴
| |
3087 بازدید

نگاهی به کارنامه رئیس دفتر جدید سیاسی حماس؛ یار شهید سنوار که نمی‌گذارد آرمان فلسطین بمیرد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» اعلام کرد خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه به جای شهید یحیی السنوار انتخاب شد.

شهید یحیی السنوار در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی جنگ ویرانگر غزه به شهادت رسید.

رژیم صهیونیستی یحیی السنوار را مهندس عملیات طوفان الاقصی می‌دانست که منجر به شکست‌های اطلاعاتی و امنیتی برای این رژیم شد.

الحیه متولد ۱۹۶۰ میلادی است و دکترای خود را در رشته حدیث از دانشگاه قرآن کریم در سودان دریافت کرده است. او در سال ۲۰۰۶ به عنوان نماینده غزه در مجلس قانونگذاری فلسطین انتخاب شد و از اعضای برجسته حماس محسوب می‌شود.

وی عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش بوده است. 

الحیه به عنوان رهبر بالفعل حماس در نوار غزه شناخته می‌شود و حمایت گسترده‌ای از شورای نظامی حماس و شاخه نظامی آن، گردان‌های عزالدین القسام دارد. او از نزدیکان سنوار بوده و به عنوان مذاکره‌کننده ارشد در مذاکرات آتش‌بس نقش داشته است.

او همچنین از ژانویه ۲۰۰۶ به عنوان نماینده شهر غزه به عضویت مجلس قانون‌گذاری فلسطین انتخاب شد. الحیه در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در قاهره با طرف اسرائیلی، نقش ویژه‌ای داشت.

او از ۶ اوت تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ به عنوان معاون رئیس دفتر سیاسی حماس فعالیت می‌کرد.

خلیل الحیه در مورد حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به رژیم صهیونیستی گفته بود: «آن‌ها در ۷ اکتبر به اسرائیل حمله کردند؛ زیرا لازم بود کل معادله را تغییر دهیم و فقط درگیری نداشته باشیم.» 

وی همچنین تأکید کرده بود: «ما موفق شدیم موضوع فلسطین را دوباره روی میز بگذاریم و اکنون هیچ‌کس در منطقه آرامش را تجربه نمی‌کند.» 

او به نیویورک تایمز گفته بود که «هدف حماس، اداره غزه و آوردن آب و برق به غزه نیست. بلکه تجدید توجه به موضوع فلسطین است.»

همچنین گفته که حماس از ۷ اکتبر عملیات خود را شروع کرد تا به مردم بگوید آرمان فلسطین نخواهد مرد.

هفت یا هشت نفر از بستگان او، از جمله دو برادرش، در سال ۲۰۰۷ در حملات اسرائیل به خانه او شهید شدند.

یکی از پسران او در سال ۲۰۰۸ در حالی که رهبری یک گردان‌های عزالدین قسام را بر عهده داشت در حمله هوایی اسرائیل شهید شد.

پسر، عروس و یک نوه‌اش در ژوئیه ۲۰۱۴ در جریان جنگ ۲۰۱۴ غزه در حمله هوایی به خانه او شهید شدند.

خلیل الحیه به همراه شهید اسماعیل هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان شرکت کرده بود.

وی در سال ۲۰۲۲ رهبر هیأتی از حماس و چند گروه دیگر فلسطینی در دیدار با بشار اسد برای احیای روابط با سوریه را برعهده اشت. 

همچنین در نوامبر ۲۰۲۳ نیز در صدر هیأتی به لبنان رفت و با سید حسن نصرالله درباره موضوع گروگان‌های غزه گفت‌و‌گو کرد.

ناظران معتقدند انتخاب الحیه به معنای حفظ مرکز قدرت حماس در غزه و تداوم روابط نزدیک با محور مقاومت به رهبری ایران است.

به اعتقاد ناظران الحیه می‌تواند هماهنگی بیشتری میان شاخه نظامی حماس و بازیگران محور مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن ایجاد کند.

او با جریان «مقاومت مسلحانه» در حماس که با هرگونه مصالحه با اسرائیل مخالف است، همراستا است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
خلیل الحیه حماس جنبش مقاومت اسلامی حماس اسماعیل هنیه یحیی سنوار اسرائیل
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلیل الحیه هم مبارز است هم اهل مذاکره/ ارتباط الحیه با ایران ادامه خواهد یافت
تصاویر خليل الحيه در کنار رهبر شهید انقلاب
آنچه تاکنون درباره شهادت اسماعیل هنیه می‌دانیم
حماس: روابط ما با حزب‌الله هرگز دچار تنش نشده
«یحیی سنوار» جانشین شهید «هنیه» شد
زمان انتخاب جانشین شهید هنیه مشخص شد
تصاویر مرد شماره یک تحت تعقیب اسرائیل در بیت رهبری
یحیی سنوار کیست؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oU4
tabnak.ir/005oU4