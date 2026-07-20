رئیس دفتر سیاسی جدید حماس در غزه از یاران شهید سنوار و از بنیانگذاران این جنبش مقاومت اسلامی به شمار می‌رود.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» اعلام کرد خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه به جای شهید یحیی السنوار انتخاب شد.

شهید یحیی السنوار در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه طی جنگ ویرانگر غزه به شهادت رسید.

رژیم صهیونیستی یحیی السنوار را مهندس عملیات طوفان الاقصی می‌دانست که منجر به شکست‌های اطلاعاتی و امنیتی برای این رژیم شد.

الحیه متولد ۱۹۶۰ میلادی است و دکترای خود را در رشته حدیث از دانشگاه قرآن کریم در سودان دریافت کرده است. او در سال ۲۰۰۶ به عنوان نماینده غزه در مجلس قانونگذاری فلسطین انتخاب شد و از اعضای برجسته حماس محسوب می‌شود.

وی عضو دفتر سیاسی حماس و رئیس دفتر روابط عربی و اسلامی جنبش بوده است.

الحیه به عنوان رهبر بالفعل حماس در نوار غزه شناخته می‌شود و حمایت گسترده‌ای از شورای نظامی حماس و شاخه نظامی آن، گردان‌های عزالدین القسام دارد. او از نزدیکان سنوار بوده و به عنوان مذاکره‌کننده ارشد در مذاکرات آتش‌بس نقش داشته است.

او همچنین از ژانویه ۲۰۰۶ به عنوان نماینده شهر غزه به عضویت مجلس قانون‌گذاری فلسطین انتخاب شد. الحیه در گفت‌و‌گو‌های آتش‌بس سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در قاهره با طرف اسرائیلی، نقش ویژه‌ای داشت.

او از ۶ اوت تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ به عنوان معاون رئیس دفتر سیاسی حماس فعالیت می‌کرد.

خلیل الحیه در مورد حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به رژیم صهیونیستی گفته بود: «آن‌ها در ۷ اکتبر به اسرائیل حمله کردند؛ زیرا لازم بود کل معادله را تغییر دهیم و فقط درگیری نداشته باشیم.»

وی همچنین تأکید کرده بود: «ما موفق شدیم موضوع فلسطین را دوباره روی میز بگذاریم و اکنون هیچ‌کس در منطقه آرامش را تجربه نمی‌کند.»

او به نیویورک تایمز گفته بود که «هدف حماس، اداره غزه و آوردن آب و برق به غزه نیست. بلکه تجدید توجه به موضوع فلسطین است.»

همچنین گفته که حماس از ۷ اکتبر عملیات خود را شروع کرد تا به مردم بگوید آرمان فلسطین نخواهد مرد.

هفت یا هشت نفر از بستگان او، از جمله دو برادرش، در سال ۲۰۰۷ در حملات اسرائیل به خانه او شهید شدند.

یکی از پسران او در سال ۲۰۰۸ در حالی که رهبری یک گردان‌های عزالدین قسام را بر عهده داشت در حمله هوایی اسرائیل شهید شد.

پسر، عروس و یک نوه‌اش در ژوئیه ۲۰۱۴ در جریان جنگ ۲۰۱۴ غزه در حمله هوایی به خانه او شهید شدند.

خلیل الحیه به همراه شهید اسماعیل هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان شرکت کرده بود.

وی در سال ۲۰۲۲ رهبر هیأتی از حماس و چند گروه دیگر فلسطینی در دیدار با بشار اسد برای احیای روابط با سوریه را برعهده اشت.

همچنین در نوامبر ۲۰۲۳ نیز در صدر هیأتی به لبنان رفت و با سید حسن نصرالله درباره موضوع گروگان‌های غزه گفت‌و‌گو کرد.

ناظران معتقدند انتخاب الحیه به معنای حفظ مرکز قدرت حماس در غزه و تداوم روابط نزدیک با محور مقاومت به رهبری ایران است.

به اعتقاد ناظران الحیه می‌تواند هماهنگی بیشتری میان شاخه نظامی حماس و بازیگران محور مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن ایجاد کند.

او با جریان «مقاومت مسلحانه» در حماس که با هرگونه مصالحه با اسرائیل مخالف است، همراستا است.