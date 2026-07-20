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کد خبر: ۱۳۸۵۷۰۰
بازدید: ۳۱۱۰

عکس: جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، با حضور رئیس‌جمهور

دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه عدالت، مهم‌ترین پایه حفظ نظام حکمرانی و معیشت مردم، اصلی‌ترین میدان نبرد در جنگ اقتصادی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، تصمیم‌گیری مبتنی بر خرد جمعی و همراهی همه ارکان کشور نیاز داریم و دولت نیز با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، اصلاح ساختارهای ناعادلانه و خدمت به مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری قوه قضائیه رئیس جمهور دکترمسعودپزشکیان حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.