عکس: جلسه شورایعالی قوه قضاییه، با حضور رئیسجمهور
دکتر مسعود پزشکیان با تأکید بر اینکه عدالت، مهمترین پایه حفظ نظام حکمرانی و معیشت مردم، اصلیترین میدان نبرد در جنگ اقتصادی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی، تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی و همراهی همه ارکان کشور نیاز داریم و دولت نیز با بهرهگیری از همه ظرفیتها، اصلاح ساختارهای ناعادلانه و خدمت به مردم را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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