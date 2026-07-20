کنایه قالیباف به آیکیوی مقامات آمریکایی!
قالیباف نوشت: آمریکاییها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه میآورند اما ادعا میکنند دنبال توقف جنگ هستند
کد خبر: ۱۳۸۵۶۹۸| |
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به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در آخرین توییت خود با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه نوشت: آمریکاییها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه میآورند و میگویند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کردهاند.
قالیباف با تاکید بر آمادگی ایران در مقابله با دشمن نوشت: ما در شناخت این آمریکاییبازیها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیدهایم و بر این اساس آماده شدهایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آنها.
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