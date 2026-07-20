قالیباف نوشت: آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند اما ادعا می‌کنند دنبال توقف جنگ هستند

به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در آخرین توییت خود با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه نوشت: آمریکایی‌ها مدام تجهیزات نظامی جدید به منطقه می‌آورند و می‌گویند دنبال توقف جنگند. روی هوش ما اندازهٔ آی کیوی مختصر خودشان حساب کرده‌اند.

قالیباف با تاکید بر آمادگی ایران در مقابله با دشمن نوشت: ما در شناخت این آمریکایی‌بازی‌ها به مرحلهٔ استاد تمامی رسیده‌ایم و بر این اساس آماده شده‌ایم. اقدامات باید مؤید ادعاها باشد نه ناقض آن‌ها.