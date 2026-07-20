تصاویری از انهدام اماکن اسکان افسران ارتش امریکا

تصاویر ماهواره‌ای از انهدام آشیانه‌ها، پهپادها و باکس‌های MQ-9 - اماکن اسکان افسران ارتش امریکا- آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌های ارتش آمریکا پایگاه الازرق اردن را مشاهده می‌نمایید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تصاویر ماهواره‌ای از انهدام آشیانه‌ها، پهپادها و باکس‌های MQ-9 - اماکن اسکان افسران ارتش امریکا- آشیانه آماده‌سازی جنگنده‌های ارتش آمریکا پایگاه الازرق اردن را مشاهده می‌نمایید.