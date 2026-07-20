افزایش ۴۵ درصدی حقوق بازنشستگان نفت
به گزارش تابناک؛ حسین حسینزاده اظهار کرد: صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت در ماههای اخیر با رویکرد اجرای دقیق تعهدات قانونی و صیانت از حقوق بازنشستگان و بازماندگان، تقریباً در هر ماه یک اقدام مؤثر در حوزه پرداختها و خدمات انجام داده است. پرداخت منظم مستمریها، اجرای متناسبسازی مستمریها بر اساس تکلیف قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی در سه مرحله، اعمال تعدیل سالانه، اجرای ماده ۱۰ مرتبط با دوران بازنشستگی و پرداخت ۶۰ هزار فقره مبالغ علیالحساب مستمری برای درخواستهای ثبتشده، از مهمترین این اقدامات بوده است.
وی با اشاره به آثار این اقدامات بر دریافتی بازنشستگان افزود: امسال افزایش ۲۰ درصدی مستمریها به همراه دو میلیون هفتصد و پنجاه و چهار هزار تومان مطابق قانون بودجه اعمال شده است و با اجرای متناسبسازی سالانه (ترمیمی) که بهتازگی به میزان ۱۰ درصد تا سقف ۱۰ میلیون تومان با اعمال بر پایه مستمری اسفندماه ۱۴۰۴ تصویب شده است، میانگین اثر تعدیلهای امسال به حدود ۳۷ درصد میرسد.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت ادامه داد: افزون بر این، با احتساب آثار اجرای متناسبسازی قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی در سه مرحله و اجرای ماده ۱۰، میانگین افزایش دریافتی بازنشستگان صنعت نفت نسبت به اسفندماه ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ درصد میرسد. البته میزان بهرهمندی هر فرد از این افزایشها با توجه به پایه مستمری، سوابق خدمتی و شرایط پرونده وی متفاوت است و ارقام یادشده، میانگین آثار این تعدیلها در سطح جامعه بازنشستگان را نشان میدهد.
حسینزاده با تأکید بر اینکه هیچیک از تعهدات قانونی ابلاغشده بدون اقدام باقی نمانده است، تصریح کرد: انجام بهموقع تعهدات، وظیفه حرفهای صندوق است و از این منظر، هیچ موضوع معوق یا بلاتکلیفی در اجرای تکالیف قانونی وجود ندارد.
وی تداوم انجام تعهدات در دوره جنگ ۴۰ روزه را از نقاط قوت عملکرد صندوقها برشمرد و گفت: در آن مقطع نیز روند پرداخت مستمریها، ارائه خدمات و انجام سایر تعهدات بدون وقفه ادامه یافت و خدمترسانی به بازنشستگان و بازماندگان تحت هیچ شرایطی متوقف نشد.
رئیس هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با تأکید بر اینکه متناسبسازی قانونی اجراشده با متناسبسازی سالانه (ترمیمی) دو موضوع مستقل هستند، خاطرنشان کرد: متناسبسازی مصوب قانون، بر اساس تکلیف مقرر مجلس شورای اسلامی، در سه مرحله اجرا شده و در مردادماه امسال نیز اجرای متناسبسازی سالانه (ترمیمی) مستمریها به میزان ۱۰ درصد انجام خواهد شد.
حسینزاده با اشاره به برنامههای سال جاری صندوق گفت: افزایش و توسعه تسهیلات رفاهی، گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای خدمترسانی، طراحی و ارائه تسهیلات نوین بانکی و همچنین توسعه و تنوعبخشی به تسهیلات اعتباری و وامهای مورد نیاز بازنشستگان، از مهمترین برنامههای صندوق در سال جاری است.
وی در پایان تأکید کرد: رویکرد صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، اجرای دقیق تعهدات، توسعه خدمات رفاهی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ارتقای مستمر کیفیت خدمات به جامعه بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت است.
چرا در همه چیز ما این همه تبعیض داریم در حقوق مزایا استخدام ... اینها عین بی عدالتی هست
شاغلین نفت ۱۰ ساله فقط ۲۰ درصد افزایش حقوق سالانه داشته اند فقط همین بس که بگم الان حقوق فوق لیسانس فنی با ۲۰ سال سابقه در حد آبدارچی اداره شون هسن ضمن اینکه سقفحقوق طوری شده که حقوق نفر تهران با نفر جزیره سیری در یک سقف مونده
سوال اینه که آیا دو تا کارمند یکی صندوق نفت یکی صندوق تأمین اجتماعی در یک اداره و یک شغل در وزارت نفت چرا نفر تأمین اجتماعی باید ۶۰درصد افزایش حقوق داشته باشه؟و نفر صندوق نفت فقط ۲۰ درصد
آیا این کار باعث هزار جور مشکل در کشور نمیشه،،،،،،؟؟؟؟
مجلس هم لاحیه یکسانسازی کارکنان بازنشسته بانک ها با بانک مرکزی را دور انداخت حالا نگاه کنید فردی که در شعبه بازار بانک ملی تهران با هزاران بیماری با 8 ساعت کار استرس بازنشسته شده با کارمند بانک مرکزی که دو برابرش حقوق میگیرد شرکت نفت هم که اصلا خودش را جدا از همه کارکنان میداند خیلی بد شده