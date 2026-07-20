نتانیاهو اراضی اشغالی را به مقصدی نامعلوم ترک کرد
شبکه الحدث ادعا کرد هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حریم هوایی اراضی اشغالی را به مقصدی نامعلوم ترک کرد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۹۰| |
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به گزارش تابناک؛ شبکه الحدث ادعا کرد هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حریم هوایی اراضی اشغالی را به مقصدی نامعلوم ترک کرد.
قرار است نتانیاهو امشب مذاکرات امنیتی را در سایه تشدید تنش در منطقه برگزار کند.
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بره دیگه برنگرده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
این شیطان نتانیاهوی کثیف باز به کدام گور برای دسیسه ونقشه جنایت رفته !!! خدابا این جنایتکار تاریخ وحامیانش را به اسفل السافلین بفرست ! آمین یا رب العالمین !
نتانیاهوی جنایتکارِ کودک کش، بایدهرسایه ای را که ببیندباخودفکرکندکه اویک رزمنده ی مسلمان است که برای انتقام بدنبال اوست@!@