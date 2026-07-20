شبکه الحدث ادعا کرد هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حریم هوایی اراضی اشغالی را به مقصدی نامعلوم ترک کرد.

نتانیاهو اراضی اشغالی را به مقصدی نامعلوم ترک کرد

به گزارش تابناک؛ شبکه الحدث ادعا کرد هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی حریم هوایی اراضی اشغالی را به مقصدی نامعلوم ترک کرد.

قرار است نتانیاهو امشب مذاکرات امنیتی را در سایه تشدید تنش در منطقه برگزار کند.