۵ مدال طلا و ۲ برنز سهم تکواندو از مسابقات آزاد
تیم ملی تکواندو مردان ایران که با ۱۰ ورزشکار به مسابقات آزاد کره جنوبی اعزام شده بود، موفق شد در ۷ وزن صاحب مدال شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای آزاد تکواندو کرهجنوبی (G2) از بامداد دوشنبه در شهر چونچئون کره جنوبی آغاز شد که تیم مردان ایران با هدایت پیام خانلرخانی و با ۱۰ تکواندوکار در این مسابقات شرکت کرد و صاحب ۷ مدال طلا، شامل ۵ طلا و ۲ برنز شد.
یاسین ولیزاده (وزن منفی ۵۴ کیلوگرم)، ابوالفضل زندی (وزن منفی ۵۸ کیلوگرم)، مهدی حاجیموسایی (وزن منفی ۶۳ کیلوگرم)، متین رضایی (وزن منفی ۶۸ کیلوگرم)، امیرسینا بختیاری (وزن منفی ۷۴ کیلوگرم)، مهران برخورداری (وزن منفی ۸۰ کیلوگرم)، امیررضا صادقیان (وزن منفی ۸۰ کیلوگرم)، محمدحسین یزدانی (وزن منفی ۸۷ کیلوگرم)، علی نجفی (وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم)، آرین سلیمی (وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم) نمایندگان تیم مردان ایران در این رقابتها بودند.
اولین مدال ایران توسط امیرسینا بختیاری کسب شد. تکواندوکار وزن منفی ۷۴ کیلوگرم کشورمان پس از پیروزی برابر حریفانی از روسیه و سه ملیپوش کره جنوبی به نیمه نهایی رسید و در این مرحله با شکست برابر حریف دیگری از کره به مدال برنز رسید.
همچنین علی نجفی که پس از رسیدن به نیمه نهایی، حریف آرین سلیمی شده بود به دلیل مصدومیت از مبارزه انصراف داد و مدال برنزش قطعی شد.
در ادامه یاسین ولیزاده اولین طلای ایران را کسب کرد. ملیپوش وزن منفی ۵۴ کیلوگرم ایران با شکست نماینده کرهجنوبی در دیدار نهایی، قهرمان مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی شد.
آرین سلیمی هم دومین طلایی ایران بود. او که پس از انصراف نجفی به دیدار نهایی رسیده بود، در فینال با برتری مقابل حریفی از کشور میزبان به مدال طلا دست یافت.
همچنین مدال طلای وزن منفی ۸۷ کیلوگرم هم به ایران رسید؛ محمدحسین یزدانی در این وزن موفق شد با شکست نماینده تایلند، مدال طلای مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی را از آن خود کرد.
مهدی حاجیموسایی، ملیپوش وزن منفی ۶۳ کیلوگرم ایران هم در فینال با شکست نماینده کرهجنوبی، به مدال طلا رسید.
ابوالفضل زندی دیگر طلایی تیم ایران بود. ملیپوش وزن منفی ۵۸ کیلوگرم ایران با شکست نماینده کرهجنوبی در دیدار نهایی، مدال طلای مسابقات آزاد تکواندو کره جنوبی را به گردن آویخت.
متین رضایی پس از کسب سه پیروزی مقابل قزاقستان، استرالیا و چین، در مبارزه چهارم با شکست برابر حریفی از ترکیه از دور رقابتها کنار رفت. همچنین مهران برخورداری در مبارزه اول حریف کرهای را شکست داد، اما در دومین مباره خود برابر حریفی از آمریکا شکست خورد و حذف شد. صادقیان هم پس از پیروزی مقابل حریفی از استرالیا در دور دوم به نماینده کره جنوبی باخت و از دور رقابتها کنار رفت.