پیشنهاد تغییر نام این میدان به «سردار شهید پاکپور»
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از ارائه پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام سردار سرلشکر شهید پاکپور خبر داد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی پیرهادی در این خصوص اظهار کرد: این پیشنهاد برای بررسیهای کارشناسی به کمیسیون نامگذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و در مورد آن تصمیمگیری شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.
سردار شهید محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجاوز هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
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