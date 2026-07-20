پیشنهاد تغییر نام این میدان به «سردار شهید پاکپور»

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران از ارائه پیشنهاد تغییر نام میدان نوبنیاد به نام سردار سرلشکر شهید پاکپور خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی پیرهادی در این خصوص اظهار کرد: این پیشنهاد برای بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.

سردار شهید محمد پاکپور، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجاوز هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.