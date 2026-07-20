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خبر مهم درباره پرداخت حقوق بازنشستگان+ جزئیات

پرداخت حقوق تیرماه بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی از امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۸۳
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5082 بازدید
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۶

به گزارش تابناک به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:پرداخت حقوق تیرماه بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی از امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) آغاز شد و طی ۷۲ ساعت به تدریج و بر اساس حروف الفبا از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

در خصوص زمان پرداخت معوقات مربوط به مابه‌التفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز اعلام شده است که پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمان پرداخت این مبالغ متعاقباً از سوی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اطلاع‌رسانی رسمی خواهد شد.

سازمان تأمین اجتماعی با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواسته است در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلام‌شده، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

فیش حقوقی تیرماه از اول مرداد قابل دریافت است

بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، فیش حقوقی تیرماه از اول مردادماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی http://es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده خواهد بود.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران در صورت داشتن هرگونه سؤال، ابهام یا اعتراض نسبت به احکام و فیش‌های صادرشده می‌توانند درخواست یا اعتراض خود را از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی ثبت کنند و با دریافت کد پیگیری پیامکی، روند رسیدگی به درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند.

همچنین مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانه‌روزی از طریق شماره تلفن ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش شماره و از سراسر کشور، از طریق تلفن ثابت و همراه آماده ارائه راهنمایی به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.

تأکید تأمین اجتماعی بر پیگیری اخبار از منابع رسمی

تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان، اداره‌کل روابط عمومی است و مخاطبان برای پیگیری اخبار و اطلاعیه‌های رسمی باید به وب‌سایت سازمان تأمین اجتماعی و کانال‌ها و صفحات رسمی این سازمان در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند.

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حقوق بازنشستگان معوقات مستمری‌بگیران فیش حقوقی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶
هیچکس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
20
پاسخ
کجای این خبر مهمه؟ من فکر کرد مابه التفاوت رو میخوان بدن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
18
پاسخ
خبر مهم ؟؟؟ خبر مهم در خصوص معوقات است که چهار ماهه داره گریه می‌کنه میگه ندارم که بدهم . یک مرد تو سازمان پیدا بشه بیاد بگه برای معوقات در این چهار ماه چه اقداماتی انجام دادند.
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
11
پاسخ
پول اندکی در دست دارد و با آن مبلغ آدامس هم نمی تواند بخرد و درحال لبخند می باشد و خبرتان نیز عایدی برای بازنشستگان ندارد تصویر جالبی قرار دادیئ متشکرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
9
پاسخ
آقای تابناک دروغ میگن 72 ساعت , حقوق ما همیشه یکم ماه پرداخت میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
میشه بپرسم فامیلتون با چه حرفی شروع میشه برای ما ف هست همچنان مثل دو ماه گذشته نریختن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
0
0
پاسخ
حقوق تیرماه ما با حرف ف امروز ۳۱ تیر واریز نشد و قطعا طبق دو ماه گذشته اول مرداد قراره واریز شه یه رسیدگی بشه به این موضوع حتی حرف ص حقوقشون دیروز ریختن چرا ما مثل دو ماه گذشته باید یکم ماه و با تاخیر دریافت کنیم
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