خبر مهم درباره پرداخت حقوق بازنشستگان+ جزئیات
به گزارش تابناک به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد:پرداخت حقوق تیرماه بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی از امروز (دوشنبه ۲۹ تیرماه) آغاز شد و طی ۷۲ ساعت به تدریج و بر اساس حروف الفبا از طریق بانکهای عامل انجام میشود.
در خصوص زمان پرداخت معوقات مربوط به مابهالتفاوت افزایش سالیانه و اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه نیز اعلام شده است که پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمان پرداخت این مبالغ متعاقباً از سوی روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اطلاعرسانی رسمی خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور از بازنشستگان و مستمریبگیران خواسته است در صورت دریافت نکردن پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامشده، موجودی حساب خود را بررسی کنند.
فیش حقوقی تیرماه از اول مرداد قابل دریافت است
بر اساس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، فیش حقوقی تیرماه از اول مردادماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاریها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی http://es.tamin.ir یا اپلیکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده خواهد بود.
بازنشستگان و مستمریبگیران در صورت داشتن هرگونه سؤال، ابهام یا اعتراض نسبت به احکام و فیشهای صادرشده میتوانند درخواست یا اعتراض خود را از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی ثبت کنند و با دریافت کد پیگیری پیامکی، روند رسیدگی به درخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند.
همچنین مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی به صورت شبانهروزی از طریق شماره تلفن ۱۴۲۰، بدون نیاز به پیش شماره و از سراسر کشور، از طریق تلفن ثابت و همراه آماده ارائه راهنمایی به بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران است.
تأکید تأمین اجتماعی بر پیگیری اخبار از منابع رسمی
تنها مرجع رسمی اطلاعرسانی اخبار و موضوعات مربوط به این سازمان، ادارهکل روابط عمومی است و مخاطبان برای پیگیری اخبار و اطلاعیههای رسمی باید به وبسایت سازمان تأمین اجتماعی و کانالها و صفحات رسمی این سازمان در شبکههای اجتماعی مراجعه کنند.