سناریوهای تلویزیون اسرائیل در مورد جنگ با ایران

شبکه‌های 14 و 12 تلویزیون اسرائیل در گزارش‌هایی از تحرکات نظامی و سیاسی اسرائیل برای همراستایی با آمریکا در جنگ با ایران پرده برداشتند. بر اساس این گزارش‌ها، ارزیابی دستگاه‌های امنیتی اسرائیل آن است که احتمال تشدید تنش در آینده نزدیک، در مقایسه با هفته‌های گذشته، به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در اسرائیل این احتمال مطرح شده که افزایش سطح حملات آمریکا به ایران، پاسخ پیش‌بینی‌نشده تهران یا درخواست واشنگتن برای مشارکت اسرائیل، زمینه بازگشت مستقیم این رژیم به جنگ را فراهم کند. در عین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که فرستادگان دونالد ترامپ، به‌ویژه استیو ویتکاف، هم‌زمان برای مهار چرخه تشدید تنش و بازگرداندن طرف‌ها به مسیر گفت‌وگو تلاش می‌کنند. با وجود این تلاش‌ها، یک مقام ارشد اسرائیلی گفته است اسرائیل برای تمامی سناریوها، از ورود آمریکا به مرحله شدیدتری از حملات تا اقدام احتمالی ایران علیه اسرائیل، گزینه‌های عملیاتی فوری و راهبردی آماده می‌کند. در محافل اسرائیلی همچنین نگرانی از «خطای محاسباتی» وجود دارد؛ وضعیتی که در آن تحرکاتی مانند اعزام جنگنده‌ها و هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی، ایران را به اقدامی سوق دهد که دامنه جنگ را به سراسر منطقه گسترش دهد. این گزارش‌ها را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.