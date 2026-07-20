منابع یمنی از بسیج گسترده قبائل و آماده‌باش دو طرف در یمن خبر می‌دهند و نیروهای کمکی بسیاری به محورهای درگیری اعزام شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع یمنی از تشدید بی‌سابقه تحرکات نظامی در تمامی خطوط تماس میان نیروهای ائتلاف سعودی (دولت مستقر در عدن) و نیروهای انصاراالله و ارتش یمن خبر می‌دهند؛ تحولاتی که همزمان با افزایش تنش‌های میدانی، احتمال بازگشت درگیری‌های گسترده نظامی را بیش از گذشته تقویت کرده است.

تشدید کنونی فضا پس از آن است که در هفته‌های اخیر سه پرواز ایرانی از شرکت ماهان در فرودگاه‌های یمن به زمین نشستند. پرواز اول در ۱۲ تیر ماه علی‌رغم تلاش جنگنده‌های سعودی انجام شد و یمنی‌ها آن را پایان محاصره ۱۵ ساله از سوی ریاض اعلام کردند.

به گفته منابع یمنی در صنعاء و عدن، طی ۴۸ ساعت گذشته هر دو طرف نیروها و تجهیزات قابل‌توجهی را به جبهه‌های مختلف اعزام کرده و سطح آماده‌باش خود را به بالاترین میزان رسانده‌اند.

در این میان فضای حاکم بر صنعاء از آمادگی روزافزون برای ورود به مرحله‌ای جدید از تقابل با ریاض حکایت دارد؛ فضایی که در آن مواضع رسمی و خواست عمومی مردم بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده است.

مروری بر فضای شبکه‌های اجتماعی در یمن نشان می‌دهد که میان افکار عمومی و مسئولان درباره مرحله پیش‌روی تقابل با عربستان، همگرایی گسترده‌ای شکل گرفته است. صفحات متعلق به شخصیت‌های سیاسی، نخبگان و فرماندهان ارشد، به‌طور گسترده به سال‌ها بدعهدی عربستان، خلف وعده‌های مکرر این کشور و همچنین پیامدهای تعلل، وقت‌کشی و تداوم محاصره علیه ملت یمن پرداخته‌اند.

در این فضا، مطالبه پاسخ نظامی به عربستان به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که مردم یمن دیگر توان تحمل وضعیت کنونی را ندارند و از این رو، جایی برای دیپلماسی، ارائه پیشنهادهای جدید یا حتی گفت‌وگو درباره بازگشت به آتش‌بس و روندهای پیشین صلح باقی نمانده است.

این رویکرد تنها به فضای مجازی محدود نیست، بلکه از رهبران ارشد جنبش انصارالله تا فعالان و شهروندان عادی، همگی بر ضرورت وارد کردن شکستی دیگر به عربستان و پاسخ دادن به سال‌ها تجاوز، محاصره و فشار علیه ملت یمن تأکید دارند. در این میان، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های اقتصادی و تأسیسات نفتی عربستان نیز به عنوان بخشی از گزینه‌های پاسخ مطرح می‌شود.

بسیج نیروها در دو طرف

دو منبع نظامی در ارتش وابسته به دولت عدن اعلام کردند که یگان‌های کمکی گسترده‌ای به جبهه‌های مأرب، البیضاء، الجوف و مناطق بیابانی این استان‌ها اعزام شده است.

این منابع در گفت‌وگو با وبگاه العربی الجدید گفتند که سطح آمادگی رزمی در تمامی خطوط تماس به حداکثر رسیده و فرماندهان نظامی به‌صورت شبانه‌روزی در صحنه عملیات حضور دارند.

این منابع همچنین از افزایش تحرکات نیروهای انصارالله در چندین محور خبر دادند و اعلام کردند که جابه‌جایی نیروها در منطقه الحزم، مرکز استان الجوف، مرزهای مأرب با استان‌های البیضاء و صنعا، همچنین در استان‌های صعده و الحدیده، چه در داخل شهر الحدیده و چه در جبهه‌های جنوبی آن، مشاهده شده است.

ويدئویی که در شبکه‌های اجتماعی حامی عربستان از بسیج نیروها منتشر شده است

همزمان، منابع محلی و شاهدان عینی نیز از ورود نیروهای گسترده وابسته به گروه موسوم به یگان «درع الوطن» (زیرمجموعه ارتش وابسته به دولت عدن) به استان مأرب خبر دادند.

در همین رابطه، معین البدوی، فرمانده یکی از گروهان‌های ارتش وابسته به ریاض، اعلام کرد که این نیروها در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و همه منتظر آغاز درگیری هستند. وی مدعی شد: «انگشت ما روی ماشه است و همه منتظر شلیک نخستین گلوله هستند.»

در مقابل، یک منبع نزدیک به جنبش انصارالله نیز اعلام کرد که این گروه نیز نیروهای کمکی گسترده‌ای را به استان البیضاء در مرزهای مأرب و شبوه، همچنین به مرزهای مأرب با استان صنعاء و نیز شهر الحزم، مرکز استان الجوف و مناطق اطراف آن از جمله المتون و المرازیق اعزام کرده است.

این منبع افزود که جنبش انصارالله و ارتش یمن برای نخستین بار از زمان آغاز آتش‌بس، حجم گسترده‌ای از نیروهای کمکی را به جبهه‌های الحدیده اعزام کرده‌اند؛ هم به داخل شهر الحدیده و هم به خطوط مقدم نبرد.

به گفته این منبع، طی دو روز گذشته فرماندهان ارشد نیز دیدارهای فشرده‌ای با قبایل برگزار کرده و از آنها خواسته‌اند برای بسیج عمومی و اعزام نیرو اقدام کنند.

وی همچنین گفت که این فرماندهان در نشست‌های خود با قبایل و برخی از شیوخ قبایل را نسبت به هرگونه ارتباط یا همکاری با نیروهای بسیج عمومی این قبایل، چه در عمران، الجوف، حجه، اطراف صنعا و حتی برخی قبایل ذمار و إب، تهدید کرده‌اند.

امروز نیز قرار است سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیانیه مهمی را صادر کند که به نظر می‌رسد مربوط به آخرین تحولات میدانی در یمن باشد.

بسیج قبائل در استان إب و پیمان دوباره با سید عبدالملک الحوثی

العربی الجدید همچنین مدعی شد که شماری از فرماندهان برجسته انصارالله نیز صنعاء را به مقصد الحدیده، الجوف و مأرب ترک کرده‌اند تا روند بسیج نظامی را که این گروه از حدود سه ماه پیش آغاز کرده، هدایت کنند.

طبق این گزارش، انصارالله یمن طی ماه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای تقویت مواضع دفاعی خود در الحدیده انجام داده‌ است. این اقدامات شامل افزایش تعداد سنگرها، عمیق‌تر کردن آنها، احداث شبکه‌ای از سنگرهای زیرزمینی در داخل و اطراف شهر الحدیده و در نزدیکی بندر این شهر، و همچنین استحکام‌بخشی به مواضع دفاعی از طریق حفر سنگرهای بیشتر در خطوط تماس جنوب الحدیده در ساحل غربی و مشرف به دریای سرخ بوده است.