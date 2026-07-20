افشای برنامه آمریکا برای ایران توسط رئیس پیشین سی آی ای: شورش از این طریق!

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت نخست دونالد ترامپ و رئیس پیشین سی آی ای، مدعی شد تداوم فشار همه‌جانبه اقتصادی و نظامی علیه ایران و محاصره‌ای که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برقرار کرده، به‌تدریج اهرم‌های فشار تهران را کاهش خواهد داد. پمپئو مدعی شد ادامه این وضعیت، ایران را از پرداخت هزینه‌های حماس، حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و تأمین مهمات برای آنان ناتوان خواهد کرد و در نهایت فرصتی برای تحولات داخلی در ایران فراهم می‌شود. او «فشار اقتصادی خفه‌کننده، قدرت نظامی و صبر دیپلماتیک» را مسیر دستیابی دولت ترامپ به نتیجه مطلوب توصیف کرد. اظهارات این مقام پیشین آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.