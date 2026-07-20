نبض خبر؛
افشای برنامه آمریکا برای ایران توسط رئیس پیشین سی آی ای: شورش از این طریق!
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت نخست دونالد ترامپ و رئیس پیشین سی آی ای، مدعی شد تداوم فشار همهجانبه اقتصادی و نظامی علیه ایران و محاصرهای که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برقرار کرده، بهتدریج اهرمهای فشار تهران را کاهش خواهد داد. پمپئو مدعی شد ادامه این وضعیت، ایران را از پرداخت هزینههای حماس، حزبالله لبنان و انصارالله یمن و تأمین مهمات برای آنان ناتوان خواهد کرد و در نهایت فرصتی برای تحولات داخلی در ایران فراهم میشود. او «فشار اقتصادی خفهکننده، قدرت نظامی و صبر دیپلماتیک» را مسیر دستیابی دولت ترامپ به نتیجه مطلوب توصیف کرد. اظهارات این مقام پیشین آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
گزارش خطا
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ان شاء الله عمر ترامپ کفاف ادامه این مسیر رو نخواهد داد.
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ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تنها راه نجات آمریکا
کشتن ترامپ است.
چرا باید بزارید کار به اینجا بکشه؟ چرا جلوی گرانی هارو نمیگیرد؟ مگه کشور رها شده؟ مسئول نداره؟
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ناشناس| |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تا وقتی تحریمی همین گرانی ها هست
ناشناس| |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
محمد| |
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
سالی یک مییلیون و 200 هزار خودرو میخوایم و تولیدمون میشه 800 هزار تا خب با بگیر و ببند میخوای چه طوری درستش کننی؟ به همه ماشین نمیرسد
یا باید گران شود تا همه توان خرید نداشته باشند یا باید 400 هزار نفر خریدار را از جامعه حذف کنی تا تعادل بر گردد
در همه موضوعات همینه
واقعا متعجبم از ایرانی هایی که دلداده آمریکایی هستن که اصلا ایرانی ها رو آدم حساب نمیکنه، بلکه میخواد روشون فشار بیاره که در نتیجه فشار، اعتراض کنن.
یک وقت به هر دلیلی فردی جمع بندی اش این هست که کار آمریکا به نفع زندگیش خواهد بود، خب باشه قبول اون جمع بندیه درست یا غلط، ولی دلدادگی واقعا توهین آمیزه و با خواری. نکنید. سندرم استکهلمه این واقعا. نکنید.
یک وقت به هر دلیلی فردی جمع بندی اش این هست که کار آمریکا به نفع زندگیش خواهد بود، خب باشه قبول اون جمع بندیه درست یا غلط، ولی دلدادگی واقعا توهین آمیزه و با خواری. نکنید. سندرم استکهلمه این واقعا. نکنید.
در طول جنگهای دنیا از طرف همه امپراطوریهای جهان هیچ امپراطوری پیروز و موفق نشد . امریکا هم سالهای پایانی خود را طی میکند امریکا غرق خواهد شد و تجزیه میشود . منتظر آن روز باشید بعد از قتل رهبر ایران خبرهایی خواهد امد
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ناشناس| |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
ناشناس| |
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
2- نابودی آمریکا را همه میتونن پیش بینی کنند اما زمان نابودی باید دقیق باشه ( 200 سال دیگه به کار نمیاد )
3- اگه انقدر آمریکا داغون شده بود شک نکن چین و روسیه میرفتن واسه مرده خوری
این خوک کثیف آمریکایی همیشه عقایدش را سعی میکنه اینجوری به خورد ترامپ بده، مسئولان ما دقیقا متوجه همه احتمالات هستند و برنامه ریزی کرده یا میکنند
البته این فشار فقط به ایران نخواهد آمد بلکه همین فشار نهایتا باعث فشار اقتصادی به آمریکا و نهایتا افول اقتصادی آمریکا خواهد شد. با دراختیار گرفتن اهرم تنگه هرمز در دراز مدت برنده اقتصادی و سیاسی این موضوع ایران و بازنده آن آمریکا خواهدبود. در آینده آمریکایی های خودخواهی که به ترامپ رای داده اند تا به هر شکلی اوضاع اقتصادی آنها را بهتر کند به همین ترامپ فحش خواهند داد.
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ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
خوب به همین راحتی هم نیست آقای پامپو ...
اول که مسیر های جایگزین که در تیر رس نباشد کو؟
دوم این مسیر در حدی که بتواند بیست درصد نفت جهان را منتقل کند کی عملیاتی میشود؟ آیا دنیا شش ماه یا یکسال دیگه تاب آوری دارد ؟ اما ایران دارد
سوم جنگ به سمت شکست محاصره پیش میره و نیروی نظامی ایران در این جنگ ماهیتی بیکار نمی نشیند...
اول که مسیر های جایگزین که در تیر رس نباشد کو؟
دوم این مسیر در حدی که بتواند بیست درصد نفت جهان را منتقل کند کی عملیاتی میشود؟ آیا دنیا شش ماه یا یکسال دیگه تاب آوری دارد ؟ اما ایران دارد
سوم جنگ به سمت شکست محاصره پیش میره و نیروی نظامی ایران در این جنگ ماهیتی بیکار نمی نشیند...
مسئولین رفاه و معیشت و اقتصاد ملت رو اولویت قرار بدن،اونوقت ببینن کی میتونه بین این مردم تفرقه بندازه
خوب ببینیم چه کسانی با افزایش قیمت ها آب تو آسیاب دشمن میریزند
دولت بهتره بر سراغ رانتخواران و اختلاسگران و دزدان بیت المال مشخصا درآمد بالایی کسب میکنه و دل مردم را شاد
دولت بهتره بر سراغ رانتخواران و اختلاسگران و دزدان بیت المال مشخصا درآمد بالایی کسب میکنه و دل مردم را شاد