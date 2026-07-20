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تعداد بازدید : 2596
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کد خبر:۱۳۸۵۶۷۷
کد خبر:۱۳۸۵۶۷۷
14659 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر؛

افشای برنامه آمریکا برای ایران توسط رئیس پیشین سی آی ای: شورش از این طریق!

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه دولت نخست دونالد ترامپ و رئیس پیشین سی آی ای، مدعی شد تداوم فشار همه‌جانبه اقتصادی و نظامی علیه ایران و محاصره‌ای که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برقرار کرده، به‌تدریج اهرم‌های فشار تهران را کاهش خواهد داد. پمپئو مدعی شد ادامه این وضعیت، ایران را از پرداخت هزینه‌های حماس، حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن و تأمین مهمات برای آنان ناتوان خواهد کرد و در نهایت فرصتی برای تحولات داخلی در ایران فراهم می‌شود. او «فشار اقتصادی خفه‌کننده، قدرت نظامی و صبر دیپلماتیک» را مسیر دستیابی دولت ترامپ به نتیجه مطلوب توصیف کرد. اظهارات این مقام پیشین آمریکایی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم پمئو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
36
108
پاسخ
ان شاء الله عمر ترامپ کفاف ادامه این مسیر رو نخواهد داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مشکل اینجاست که کلا سیاست امریکا همینه نه فقط شخص ترامپ . انشاا که آمریکا از داخل نابود بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
بلاخره یانکی ها به این نتیجه خواهند رسید
تنها راه نجات آمریکا
کشتن ترامپ است.
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
91
پاسخ
چرا باید بزارید کار به اینجا بکشه؟ چرا جلوی گرانی هارو نمی‌گیرد؟ مگه کشور رها شده؟ مسئول نداره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
گرانی وقتی ایجاد میشه که عرضه کالا از تقاضا بیشتر باشد...
تا وقتی تحریمی همین گرانی ها هست
ناشناس
| Canada |
۲۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تو جنگ و محاصره رو کم میدونی؟
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
نمیدونم چرا هنوز یک عده فکر میکنند با بگیر و ببند مشکل بازار حل میشه؟
سالی یک مییلیون و 200 هزار خودرو میخوایم و تولیدمون میشه 800 هزار تا خب با بگیر و ببند میخوای چه طوری درستش کننی؟ به همه ماشین نمیرسد
یا باید گران شود تا همه توان خرید نداشته باشند یا باید 400 هزار نفر خریدار را از جامعه حذف کنی تا تعادل بر گردد

در همه موضوعات همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
26
50
پاسخ
واقعا متعجبم از ایرانی هایی که دلداده آمریکایی هستن که اصلا ایرانی ها رو آدم حساب نمیکنه، بلکه میخواد روشون فشار بیاره که در نتیجه فشار، اعتراض کنن.

یک وقت به هر دلیلی فردی جمع بندی اش این هست که کار آمریکا به نفع زندگیش خواهد بود، خب باشه قبول اون جمع بندیه درست یا غلط، ولی دلدادگی واقعا توهین آمیزه و با خواری. نکنید. سندرم استکهلمه این واقعا. نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
46
28
پاسخ
در طول جنگهای دنیا از طرف همه امپراطوریهای جهان هیچ امپراطوری پیروز و موفق نشد . امریکا هم سالهای پایانی خود را طی میکند امریکا غرق خواهد شد و تجزیه میشود . منتظر آن روز باشید بعد از قتل رهبر ایران خبرهایی خواهد امد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
دل خوش ، سیری چند !؟
ناشناس
| Finland |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
کالابرگ
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
فکر نکنم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
1- آمریکا 50 ساله داره همین کار را میکنه ( قتل رهبران ، حمله و... ) فقط این احمق یکم ایران را دست کم گرفت
2- نابودی آمریکا را همه میتونن پیش بینی کنند اما زمان نابودی باید دقیق باشه ( 200 سال دیگه به کار نمیاد )
3- اگه انقدر آمریکا داغون شده بود شک نکن چین و روسیه میرفتن واسه مرده خوری
ناشناس
|
China
|
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
9
پاسخ
این خوک کثیف آمریکایی همیشه عقایدش را سعی می‌کنه اینجوری به خورد ترامپ بده، مسئولان ما دقیقا متوجه همه احتمالات هستند و برنامه ریزی کرده یا میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
9
11
پاسخ
البته این فشار فقط به ایران نخواهد آمد بلکه همین فشار نهایتا باعث فشار اقتصادی به آمریکا و نهایتا افول اقتصادی آمریکا خواهد شد. با دراختیار گرفتن اهرم تنگه هرمز در دراز مدت برنده اقتصادی و سیاسی این موضوع ایران و بازنده آن آمریکا خواهدبود. در آینده آمریکایی های خودخواهی که به ترامپ رای داده اند تا به هر شکلی اوضاع اقتصادی آنها را بهتر کند به همین ترامپ فحش خواهند داد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
7
پاسخ
خوب به همین راحتی هم نیست آقای پامپو ...
اول که مسیر های جایگزین که در تیر رس نباشد کو؟
دوم این مسیر در حدی که بتواند بیست درصد نفت جهان را منتقل کند کی عملیاتی میشود؟ آیا دنیا شش ماه یا یکسال دیگه تاب آوری دارد ؟ اما ایران دارد
سوم جنگ به سمت شکست محاصره پیش میره و نیروی نظامی ایران در این جنگ ماهیتی بیکار نمی نشیند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
15
پاسخ
مسئولین رفاه و معیشت و اقتصاد ملت رو‌ اولویت قرار بدن،اونوقت ببینن کی میتونه بین این مردم تفرقه بندازه
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
18
پاسخ
خوب ببینیم چه کسانی با افزایش قیمت ها آب تو آسیاب دشمن میریزند
دولت بهتره بر سراغ رانتخواران و اختلاسگران و دزدان بیت المال مشخصا درآمد بالایی کسب میکنه و دل مردم را شاد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
11
12
پاسخ
سرعت تحولات در خاورمیانه رو به فزونی است . هرگز و هرگز مدیریت تنگه هرمز را از دست نخواهیم داد . خبرهای خوبی در پیش است
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