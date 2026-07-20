تقدیر رئیس قوه قضاییه از رویکرد پزشکیان
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت نازدانه سیدالشهداء حضرت رقیه (س) و خوشآمدگویی به دکتر پزشکیان، ریاستجمهور که در جلسه امروز شورایعالی قضایی، بهعنوان مهمان مدعو، حضور داشت، اظهار کرد: التزام به قانون، اعم از قانون اساسی و سایر قوانین و ایضاً مصوبات لازمالاجرا، به نفع همگان است. تحقق و گسترش عدالت و همچنین ارتقای امنیت، آرامش و رفاه مردم عموماً در گروی التزام و عمل به قانون است. همه ما مردم و کارگزاران باید خود را ملتزم به قانون بدانیم.
در زمان جنگ در اتخاذ برخی تصمیمات نباید تاخیر بیفتد
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت اهتمام به ضوابط حاکم بر ایام جنگ، بیان داشت: وقتی شرایط خاص و جنگی پیش میآید باید علاوه بر التزام به قانون و خصوصاً قوانین ناظر بر ایام جنگ؛ مصالح، اولویتها و فوریتهایی را نیز مدنظر قرار داد. بدیهی است که در ایام جنگ، مسائل و موضوعاتی پیش میآید که تصمیمگیری در قبال آنها، فوریت دارد و هیچگونه تأخیر و تعللی جایز نیست.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به مجریان و اِعمال نظارت بر آنها، تصریح کرد: در شرایط خاص و جنگی، عقلایی است که به مجریان، اختیاراتی تفویض شود تا امور را در نهایت سرعت و بدون تأخیر و تعلل، عملیاتی و اجرایی سازند. البته در کنار این تفویض اختیار، باید نظارت جامعی را اِعمال کرد تا خلل و خطایی حادث نشود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حفظ وحدت و انسجام ملی اشاره و عنوان کرد: امامین انقلاب در طول ۴۷ سال مکرراً و مستمراً بر مقولهی حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی تاکید فرمودند. رهبری معظم انقلاب نیز در غالب پیامهایشان بالاخص پیام اخیرشان، بر اتحاد مقدس ملت ایران و اهمیت صیانت از آن تأکید و ابرام داشتند.
منافقین و نفوذیها دنبال سرگرم کردن مردم به مسائل دست چندم هستند
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: قطعاً باید بیش از گذشته مراقبت کنیم تا مبادا وحدت و انسجام ملی ما مخدوش شود. نباید اجازه دهیم شیاطین جن و انس در صفوف مستحکم مردم ما رخنه کنند و به ایجاد افتراق و انشقاق بپردازند. باید بیش از گذشته مراقب مُرجفون، شایعهپراکنان، منافقین و نفوذیها باشیم. هم خودمان مراقبت کنیم و هم زیرمجموعههایمان را هوشیار کنیم و نهیب دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به شگردهای عناصر نفوذی و منافق، اظهار کرد: بدیهی است که یک فرد نفوذی و منافق با تابلوی دشمن به میدان نمیآید، بلکه او با پوشش و عنوان خودی، در داخل صفوف مؤمنین و ملت قرار میگیرد و تلاش میکند با نشر شایعات و طرح مسائل سست و بیپایه، مردم را به جان هم بیندازد و یا ناامید کند. تلاش نفوذی و منافق، معطوف بر سرگرم کردن مردم و مسئولان به مسائل بیاهمیت و غافل ساختن آنها از مسائل مهم است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست، با بیان اینکه رئیسجمهور، انسان با اخلاصی است، اظهار کرد: دکتر پزشکیان، تمام همّ و غمّ خود را گذاشته است تا آنچه به نفع اسلام و ایران و مردم است، رقم بخورد. ما نیز باید نهایت کمک و مساعدت را به وی و مجموعه دولت داشته باشیم.
رئیس عدلیه عنوان کرد: دکتر پزشکیان اعتقاد راسخ دارد که کلام رهبری معظم انقلاب، فصلالخطاب است و باید به نیروهای مسلح، نهایت کمک و مساعدت را انجام داد. ما این موضع رئیسجمهور را میستاییم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر خـونخواهی و انتقام از دشمن، گفت: اینکه مردم مبعوثشده، در کف میدان و خیابان، بر ضرورت ادامه جهاد و جنگ با دشمن متجاوز و غدّار تأکید دارند و عَلم خونخواهی برافراشتهاند، حتماً موضعی حقمدارانه است و ما مسئولان نیز باید بر این موضع، اصرار و ابرام ورزیم در این مورد هیچ اختلاف نظری بین مقامات کشور وجود ندارد که دشمن آمریکایی ما به هیچ وجه قابل اعتماد نیست؛ ما در برابر او کوتاه نمیآییم و تا پای جان ایستادگی میکنیم.
رئیس دستگاه قضا به مبحث تابآوری مردم نیز اشاره کرد و افزود: از سویی دیگر و در عین اینکه باید بر موضع استمرار جهاد و مقابله با دشمن آمریکایی تاکید ورزیم، مطالبه دیگری نیز وجود دارد که ضروری است به وضعیت معیشتی مردم و تابآوری آنها نیز توجه جدی داشته باشیم؛ این موضع هم از سر حق و حقمداری است. همین مردم مبعوثشده که در کف خیابان حضور مستمر و دشمنشکن دارند، این مطالبه و دغدغه را نیز دارند که چرا گرانی وجود دارد؟
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: مردم برای ما مسئولان، محرم هستند و ما موضوع پنهان و مکتومی با مردم نداریم؛ اینکه برخی مسائل در مقاطعی با مردم در میان گذاشته نمیشود، برای آن است که دشمن سوءاستفاده نکند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: من شهادت میدهم که دکتر پزشکیان مخلصانه در حال خدمت به مردم و نظام است. اینکه رئیسجمهور در سخنانش از موانع میگویند، به هیچ وجه به معنای ناامیدی نیست، بلکه میخواهند از ما مسئولان در سایر قوا، استمداد بطلبند و بر همه ما فرض است تا به رئیسجمهور و مجموعه دولت کمک کنیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اکنون شرایط سختی حاکم است و همه ما موظف و مکلفیم به دولت کمک کنیم تا در اداره امور کشور و کمک به قوای مسلح، کوچکترین خلل ایجاد نشود.
رئیس عدلیه عنوان کرد: هیچکدام از بخشهای حاکمیت، بویژه دولت و شخص رئیسجمهور کوچکترین تردیدی در ادامه مبارزه با دشمن غدّار ندارند، لکن تاکید رئیسجمهور آن است که در عین توجه به امر مبارزه باید به مقولهی تابآوری مردم و مسائل معیشتی مردم نیز توجه کنیم. ایستادگی ما در برابر دشمن متجاوز، هزینه دارد و باید این هزینه را بپذیریم.
قاضیالقضات خاطرنشان کرد: دکتر پزشکیان به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی اعتقاد راسخ دارد و من شاهد هستم که ایشان در جلسات مختلف و متعدد با متنفذین و معتمدین مردم، مدام بر امر استفاده از استعدادهای مردمی جهت پیشبرد امور و غلبه بر مشکلات، تاکید میورزند.