در دفاع از ایران مصمم هستیم/ پیام دیپلماتیک بقایی به بحرین و امارات

سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با استفاده آمریکا از خاک کشورهای بحرین و امارات علیه ایران، گفت: نقض حاکمیت کشورهای منطقه، بیش از همه، توسط آمریکا در حال انجام است؛ به این دلیل که در آنجا امکاناتی را مستقر کرده‌اند، پایگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند و ظاهراً بی‌توجه به حاکمیت کشورهای منطقه، از آنها برای حمله به ایران استفاده می‌کنند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه با توجه به تلاش آمریکا برای استفاده از ظرفیت برخی کشورهای منطقه، از جمله بحرین و امارات، به‌منظور افزایش فشار سیاسی و امنیتی علیه ایران، وزارت امور خارجه چه پیام دیپلماتیکی برای این کشورها دارد و چه اقداماتی را برای جلوگیری از همراهی آنها با سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: کشورها تکلیف خود را خیلی خوب می‌دانند. طبق اصول مصرح حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، بر اساس اصل حسن همجواری، کشورها موظف هستند، و این یک اختیار نیست بلکه یک وظیفه است، که اجازه ندهند خاک و امکاناتش برای هر اقدام ایذایی علیه کشور دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

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وی تاکید کرد: نقض حاکمیت کشورهای منطقه، بیش از همه، توسط آمریکا در حال انجام است؛ به این دلیل که در آنجا امکاناتی را مستقر کرده‌اند، پایگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند و ظاهراً بی‌توجه به حاکمیت کشورهای منطقه، از آنها برای حمله به ایران استفاده می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: کاری که ایران انجام می‌دهد، منطبق با اصل دفاع مشروع است. ما از خودمان دفاع می‌کنیم.

بقایی با بیان اینکه خواسته ما از این کشورها همین است که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به خاک یک کشور همسایه و مسلمان استفاده کند، گفت: این را بارها تکرار کرده‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم. در عین حال، ما در دفاع از کشورمان جدی و مصمم خواهیم بود.