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در پاسخ به تابناک مطرح شد؛

در دفاع از ایران مصمم هستیم/ پیام دیپلماتیک بقایی به بحرین و امارات

سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با استفاده آمریکا از خاک کشورهای بحرین و امارات علیه ایران، گفت: نقض حاکمیت کشورهای منطقه، بیش از همه، توسط آمریکا در حال انجام است؛ به این دلیل که در آنجا امکاناتی را مستقر کرده‌اند، پایگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند و ظاهراً بی‌توجه به حاکمیت کشورهای منطقه، از آنها برای حمله به ایران استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۶۶
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5492 بازدید
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۵

در دفاع از ایران مصمم هستیم/ پیام دیپلماتیک بقایی به بحرین و امارات

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار سیاست خارجی تابناک، مبنی بر اینکه با توجه به تلاش آمریکا برای استفاده از ظرفیت برخی کشورهای منطقه، از جمله بحرین و امارات، به‌منظور افزایش فشار سیاسی و امنیتی علیه ایران، وزارت امور خارجه چه پیام دیپلماتیکی برای این کشورها دارد و چه اقداماتی را برای جلوگیری از همراهی آنها با سیاست‌های فشار حداکثری آمریکا در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: کشورها تکلیف خود را خیلی خوب می‌دانند. طبق اصول مصرح حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد، بر اساس اصل حسن همجواری، کشورها موظف هستند، و این یک اختیار نیست بلکه یک وظیفه است، که اجازه ندهند خاک و امکاناتش برای هر اقدام ایذایی علیه کشور دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.

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وی تاکید کرد: نقض حاکمیت کشورهای منطقه، بیش از همه، توسط آمریکا در حال انجام است؛ به این دلیل که در آنجا امکاناتی را مستقر کرده‌اند، پایگاه‌هایی را ایجاد کرده‌اند و ظاهراً بی‌توجه به حاکمیت کشورهای منطقه، از آنها برای حمله به ایران استفاده می‌کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: کاری که ایران انجام می‌دهد، منطبق با اصل دفاع مشروع است. ما از خودمان دفاع می‌کنیم.

بقایی با بیان اینکه خواسته ما از این کشورها همین است که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به خاک یک کشور همسایه و مسلمان استفاده کند، گفت: این را بارها تکرار کرده‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم. در عین حال، ما در دفاع از کشورمان جدی و مصمم خواهیم بود.

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برچسب ها
بقایی اسماعیل بقایی تابناک بحرین امارات خبر فوری تابناکَ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
25
پاسخ
کوتاه نیایید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
19
پاسخ
آمریکا دوباره به التماس افتاده، خواهشا مذاکره بی مذاکره. بزنید تا به غلط کردن بیافته. دم سپاه گرم. دم ارتش گرم. دست بوس همه شان هستیم
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
6
18
پاسخ
بحرین مال ایرانه باید بریم بگیریمش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
7
پاسخ
گول نخورید ترامپ طبق معمول از عصر یکشنبه با توجه به باز شدن بازارهای انرژی حرف از مذاکره میزنه تا قیمت نفت رو پایین بیاره و از عصر جمعه شروع به تهدید و حمله میکنه. این رفتار سینوسی همیشه ادامه داشته و نمایش نخ نمایی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
0
2
پاسخ
در مذاکره به صورت مکتوب روی موارد اختلافی لازم است بیشتر تاکید و به صورت شفاف برسی شود تا جایی برای تفسیر به رای و یکطرفه باقی نماند.جنگ ممکن است بازدارندگی ایجاد کند اما ویرانگر است راههای بهتری جهت بازدارندگی وجود دارد و آن دیپلماسی فعال و همکاری های بین کشورهاست که پیشرفت سازندگی و امنیت ایجاد می کند.
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