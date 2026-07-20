صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعزام تیم‌های ارزیاب به کانون‌های زمین‌لرزه کرمانشاه/ خسارت خاصی گزارش نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: بعد از وقوع زمین لرزه، تیم‌های ارزیاب به کانون‌های زلزله کرمانشاه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۶۰
| |
2999 بازدید
|
۱

اعزام تیم‌های ارزیاب به کانون‌های زمین‌لرزه کرمانشاه/ خسارت خاصی گزارش نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از اعزام تیم‌های ارزیاب به کانون‌های زمین‌لرزه خبر داد و گفت: تاکنون خسارت قابل‌ توجهی گزارش نشده، سه نفر مصدوم شده‌اند و خدمات آب، برق، گاز و راه‌های مواصلاتی بدون مشکل برقرار است.


به گزارش تابناک، علیرضا حیدری در گفتگو با شبکه اطلاع‌رسانی محلی «مرصاد»؛ با اشاره به آخرین وضعیت مناطق متأثر از زمین‌لرزه، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تاکنون هیچ‌گونه خسارت قابل توجهی از این زمین‌لرزه گزارش نشده و خسارت‌ها محدود به ریزش برخی دیوارهای فرسوده، ایجاد ترک در تعدادی از ساختمان‌ها و شکستن شیشه برخی واحدها بوده است.

وی افزود: تاکنون سه نفر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند که مصدومیت آن‌ها عمدتاً ناشی از ترس، اضطراب و شتاب‌زدگی هنگام خروج از ساختمان‌ها بوده و خوشبختانه هیچ موردی از مصدومیت شدید یا حادثه خاص گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر پایداری خدمات زیربنایی استان، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد شبکه‌های آب، برق، گاز و سایر خدمات عمومی بدون هیچ‌گونه اختلال در حال ارائه خدمت هستند و تمامی محورهای مواصلاتی استان نیز باز بوده و تردد در آن‌ها به‌صورت عادی جریان دارد.

حیدری ادامه داد: عملیات ارزیابی میدانی همچنان در مناطق متاثر از زمین‌لرزه ادامه دارد و در صورت شناسایی هرگونه خسارت، اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در سریع‌ترین زمان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات اولیه ستاد مدیریت بحران استان، گفت: همزمان با وقوع زمین‌لرزه، جلسه ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار کرمانشاه در حال برگزاری بود و بلافاصله دستورات لازم برای اعزام تیم‌های ارزیاب و نیروهای دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان به مناطق متاثر صادر شد.

اعزام تیم‌های ارزیاب به کانون‌های زمین‌لرزه کرانشاه/ خسارت خاصی گزارش نشده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه درباره نحوه استقرار تیم‌های ارزیاب، بیان کرد: سه تیم ارزیابی در شهرستان کرمانشاه، دو تیم در شهرستان روانسر و تیم‌های دیگری نیز در شهرستان‌هایی که زمین‌لرزه در آن‌ها احساس شده، از جمله جوانرود و ثلاث باباجانی، مستقر شده‌اند و ارزیابی میدانی را دنبال می‌کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ارزیابی‌ها بر مناطق کوزران، روانسر و گهواره است که بیشترین تأثیر را از زمین‌لرزه داشته‌اند؛ بخشدار کوزران نیز به همراه تیم‌های ارزیاب در روستاهای این بخش حضور دارد و روند بررسی میدانی و برآورد خسارت‌های احتمالی تا تکمیل ارزیابی همه مناطق ادامه خواهد داشت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله کرمانشاه زمین لرزه
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زلزله بار دیگر خوزستان را لرزاند
۲ زلزلۀ پیاپی و شدید کرمانشاه را لرزاند
دستور آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در خوزستان
زمین‌لرزه‌های پیاپی ایلام را لرزاند
شمار مصدومان زلزله کرمانشاه+جزییات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
0
پاسخ
زلزله يا نتيجه موشك به گسلها
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oTM
tabnak.ir/005oTM