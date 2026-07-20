اعزام تیمهای ارزیاب به کانونهای زمینلرزه کرمانشاه/ خسارت خاصی گزارش نشده است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از اعزام تیمهای ارزیاب به کانونهای زمینلرزه خبر داد و گفت: تاکنون خسارت قابل توجهی گزارش نشده، سه نفر مصدوم شدهاند و خدمات آب، برق، گاز و راههای مواصلاتی بدون مشکل برقرار است.
به گزارش تابناک، علیرضا حیدری در گفتگو با شبکه اطلاعرسانی محلی «مرصاد»؛ با اشاره به آخرین وضعیت مناطق متأثر از زمینلرزه، اظهار داشت: بر اساس ارزیابیهای اولیه، تاکنون هیچگونه خسارت قابل توجهی از این زمینلرزه گزارش نشده و خسارتها محدود به ریزش برخی دیوارهای فرسوده، ایجاد ترک در تعدادی از ساختمانها و شکستن شیشه برخی واحدها بوده است.
وی افزود: تاکنون سه نفر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدهاند که مصدومیت آنها عمدتاً ناشی از ترس، اضطراب و شتابزدگی هنگام خروج از ساختمانها بوده و خوشبختانه هیچ موردی از مصدومیت شدید یا حادثه خاص گزارش نشده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر پایداری خدمات زیربنایی استان، تصریح کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد شبکههای آب، برق، گاز و سایر خدمات عمومی بدون هیچگونه اختلال در حال ارائه خدمت هستند و تمامی محورهای مواصلاتی استان نیز باز بوده و تردد در آنها بهصورت عادی جریان دارد.
حیدری ادامه داد: عملیات ارزیابی میدانی همچنان در مناطق متاثر از زمینلرزه ادامه دارد و در صورت شناسایی هرگونه خسارت، اقدامات لازم از سوی دستگاههای اجرایی و خدماترسان در سریعترین زمان انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات اولیه ستاد مدیریت بحران استان، گفت: همزمان با وقوع زمینلرزه، جلسه ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار کرمانشاه در حال برگزاری بود و بلافاصله دستورات لازم برای اعزام تیمهای ارزیاب و نیروهای دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماترسان به مناطق متاثر صادر شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه درباره نحوه استقرار تیمهای ارزیاب، بیان کرد: سه تیم ارزیابی در شهرستان کرمانشاه، دو تیم در شهرستان روانسر و تیمهای دیگری نیز در شهرستانهایی که زمینلرزه در آنها احساس شده، از جمله جوانرود و ثلاث باباجانی، مستقر شدهاند و ارزیابی میدانی را دنبال میکنند.
حیدری خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی ارزیابیها بر مناطق کوزران، روانسر و گهواره است که بیشترین تأثیر را از زمینلرزه داشتهاند؛ بخشدار کوزران نیز به همراه تیمهای ارزیاب در روستاهای این بخش حضور دارد و روند بررسی میدانی و برآورد خسارتهای احتمالی تا تکمیل ارزیابی همه مناطق ادامه خواهد داشت.