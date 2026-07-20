صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حکم حبس برای کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی!

بخشی از رقابت سیاسی در ایران طی سال‌های گذشته بر فرمولی خطرناک استوار شده است: ابتدا اتهامی بزرگ مطرح می‌شود؛ سپس از فردی که هدف قرار گرفته خواسته می‌شود بی‌گناهی خود را ثابت کند.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۵۹
| |
8694 بازدید
|
۲۲

حکم حبس برای کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی!

رأی قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شکایت حسن روحانی از کامران غضنفری، فقط سرنوشت یک اختلاف شخصی را تعیین نمی‌کند. این دادنامه را باید هشداری حقوقی و سیاسی به روشی دانست که از طریق تولید اتهام، تکرار شایعه و تخریب شخصیت‌های سیاسی بازتولید می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۶۱۹۷۷۰۶، به تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۵محکومیت کامران غضنفری به اتهام‌های توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه‌ای تأیید شده است. دادگاه نخستین (۲۲/۸/۱۴۰۳) او را بابت هریک از دو عنوان توهین و افترا به پرداخت پانصد میلیون و یک ریال جزای نقدی و بابت نشر اکاذیب رایانه‌ای به سیزده ماه و شانزده روز حبس تعزیری محکوم کرده بود. دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را مؤثر ندانست و حکم را عیناً تأیید کرد. این رأی قطعی است و مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.

اما اهمیت سیاسی این حکم، بیش از میزان مجازات آن است. 

 مخالفت سیاسی، مجوز اتهام‌زنی بی‌سند نیست

کامران غضنفری، حسن روحانی را به «جاسوسی برایMI۶»، « ارتباط با سرویس‌های خارجی»، «داشتن تابعیت انگلیسی» و «افساد فی‌الارض» متهم کرده بود. دفاع او این بود که مطالب مطرح‌شده را از برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس یا گزارش‌های مربوط به مسئولان دوتابعیتی شنیده و ردصلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان نیز مؤید ادعاهای اوست.

دادگاه این دفاع را نپذیرفت و تصریح کرد که هیچ‌یک از این انتساب‌ها در مراجع رسمی و قانونی به اثبات نرسیده است. پیام این بخش از رأی روشن است: شنیده‌های سیاسی، سروصداهای حزبی، گزارش‌های اثبات‌نشده، نقل‌قول از افراد و حتی ردصلاحیت انتخاباتی، جایگزین دلیل قضایی نمی‌شود.

این دادنامه این مرز را آشکار کرده است که همگان حق دارند با سیاست خارجی، عملکرد اقتصادی، مذاکرات هسته‌ای یا شیوه حکمرانی حسن روحانی منتقد باشند. این انتقاد یا حتی مخالفت حق هر شهروند و هر جریان سیاسی است؛ اما میان نقد عملکرد و انتساب جاسوسی، مرزی روشن وجود دارد. یک‌سو سیاست‌ورزی و نقد است و سوی دیگر، اتهامی که باید در برابر قانون اثبات شود.

حکم حبس برای کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی!

شکست شیوه «اتهام بزن، سند را بعداً پیدا کن»

بخشی از رقابت سیاسی در ایران طی سال‌های گذشته بر فرمولی خطرناک استوار شده است: ابتدا اتهامی بزرگ مطرح می‌شود؛ سپس از فردی که هدف قرار گرفته خواسته می‌شود بی‌گناهی خود را ثابت کند. گوینده نیز به «شنیده‌ها»، «گزارش‌های محرمانه»، «منابع مطلع» یا گفته‌های یک چهره سیاسی دیگر استناد می‌کند.

این روش، بارِ اثبات را وارونه می‌کند. در منطق حقوقی، کسی که اتهام می‌زند باید آن را ثابت کند؛ نه اینکه حیثیت دیگری را هدف قرار دهد و سپس از او بخواهد عدم جاسوسی، عدم فساد یا عدم وابستگی خود را اثبات کند.

دادنامه حاضر این منطق را نمی‌پذیرد. نقل یک ادعا از دیگری، مسئولیت گوینده را از بین نمی‌برد. تکرار یک شایعه نیز آن را به واقعیت تبدیل نمی‌کند. انتشار اتهام در تارنما و فضای مجازی صرفاً «بیان نظر سیاسی» نیست؛ به‌ویژه هنگامی که عناوین مجرمانه مشخصی به فردی نسبت داده شود.

این بخش از رأی برای رسانه‌ها، فعالان سیاسی و همه صاحبان تریبون نیز اهمیت دارد: افزودن عباراتی مانند «شنیده شده»، «برخی می‌گویند» یا «یک منبع مطلع گفته است»، مسئولیت حقوقی انتشار یک اتهام را خودبه‌خود از میان نمی‌برد.

نمایندگی، پناهگاه اتهامات پیشین نیست

یکی از مهم‌ترین بخش‌های رأی آنجاست که دادگاه تأکید می‌کند سخنان مورد شکایت پیش از نمایندگی کامران غضنفری بیان شده و شکایت نیز پیش از آغاز دوره نمایندگی او مطرح شده است. بنابراین، مطالب مورد رسیدگی نه در دوره نمایندگی و نه در راستای وظایف نمایندگی بیان شده‌اند.

این تصریح از نظر سیاسی بسیار مهم است. کسب یک منصب عمومی نمی‌تواند اعمال پیشین افراد را مشمول مصونیتی پسینی کند. نمایندگی مجلس مسئولیت می‌آورد، نه سپری برای گریز از پاسخ‌گویی. کسی نمی‌تواند ابتدا اتهام‌هایی سنگین به یک شهروند وارد کند و سپس با ورود به مجلس، رسیدگی به آن اتهامات را تعرض به آزادی نمایندگی معرفی کند.

آزادی نماینده در اظهارنظر و ایفای وظایف قانونی باید محفوظ بماند؛ اما این آزادی با مصونیت مطلق از قانون یکی نیست. اگر این دو مفهوم خلط شوند، مجلس ممکن است به‌جای نهاد نظارت، به حاشیه‌ای امن برای تخریب اشخاص تبدیل شود.

پرونده یک لغزش لفظی نیست

دادگاه تجدیدنظر به محکومیت‌های قطعی پیشین متهم نیز اشاره کرده است. ازاین‌رو، پرونده صرفاً درباره یک لغزش لفظی یا سخنی هیجانی نیست. آنچه اهمیت پیدا می‌کند، تداوم روشی است که از طریق انتساب اتهام‌های اثبات‌نشده، حیثیت سیاسی و اجتماعی اشخاص و مقامات را هدف قرار می‌دهد.

وقتی اتهام‌زنی بی‌سند به ابزاری برای حذف رقیب تبدیل شود، فقط آبروی یک سیاستمدار آسیب نمی‌بیند. اعتماد عمومی به همه نهادها ــ از مجلس و رسانه تا دستگاه‌های امنیتی و قضایی ــ فرسوده می‌شود. اگر هر مخالف سیاسی بتواند دیگری را «جاسوس» یا «عامل بیگانه» بخواند، مفهوم واقعی جاسوسی نیز بی‌اعتبار خواهد شد و جامعه قدرت تشخیص تهدید حقیقی از تسویه‌حساب جناحی را از دست خواهد داد.

اتهام امنیتی کالایی نیست که بتوان آن را در بازار رقابت سیاسی، بی‌سند و بی‌هزینه توزیع کرد. عادی‌شدن چنین اتهام‌هایی، هم حیثیت افراد را از میان می‌برد و هم حساسیت جامعه نسبت به خطرهای واقعی امنیتی را کاهش می‌دهد.

حکم حبس برای کامران غضنفری با شکایت حسن روحانی!

حکمی به سود سیاست، نه فقط یک سیاستمدار 

 نباید این رأی را به پیروزی یک جناح و شکست جناح دیگر تقلیل داد. اهمیت اصلی آن، دفاع از امکان سیاست‌ورزی قانونی است. سیاست زمانی معنا دارد که بتوان عملکرد صاحبان قدرت را سخت‌گیرانه نقد کرد، بی‌آنکه برای حذف آنان به اتهام‌های دروغین متوسل شد.

این حکم حسن روحانی را از نقد مصون نمی‌کند و نباید بکند؛ اما به منتقدان او و دیگر صاحبان تریبون یادآوری می‌کند که میان نقد و افترا تفاوت وجود دارد. مسند جدید، نمایندگی مجلس یا ادعای دسترسی به اطلاعات محرمانه نیز مسئولیت حقوقی سخن را از میان نمی‌برد.

پیام نهایی رأی روشن است: نمی‌توان با برچسب‌هایی مانند «جاسوس» و «عامل بیگانه» حیثیت اشخاص و مقامات بویژه افرادی که ۶۰ سال در میدان مبارزه و مسئولیت‌های سنگین بوده‌اند، را در میدان سیاست و تبلیغات به حراج گذاشت و سپس پشت شنیده‌ها، منابع ناشناس یا موقعیت سیاسی پنهان شد.

این پرونده فقط محکومیت یک شخص نیست؛ صدور صورتحساب برای سیاستِ بی‌سند و بازیگری‌های کثیف و لجن‌پراکنی‌های خطرناک است. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
حسن روحانی کامران غضنفری حکم زندان اتهام زنی
عکس: لوازم شخصی شهید علی لاریجانی
نقض تفاهم‌نامه بار دیگر بی‌ارزشی و نامعتبربودن امضای رئیس‌جمهور آمریکا را ثابت کرد/ تاکید رهبرانقلاب بر اعتماد به مسئولان/ تشکر رهبرانقلاب از حماسه‌آفرینی ملت ایران
شورولت بلیزر؛ آیکون چهار چرخ روی جاده‌های ایران و آمریکا!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روحانی: شهید لاریجانی برای من برادری کرد
اتهام‌های واهی اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران
واکنش تند نماینده تهران به سفر گران‌قیمت وزیر راه: "صلاحیت داشتن منصب را ندارد!"
ترامپ برای ایران یک مائده آسمانی است!
اگر برخی اتهامات حسن روحانی اثبات شود، حکمش اعدام است!
استدلال عجیب نماینده مجلس برای انتساب حرفش به رهبری
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد
15سال‌زندان‌به‌اتهام‌توهین‌به‌مقامات‌سعودی
خشم سخنران تجمع‌های حجاب و عفاف همزمان با ریزش دلار
بررسی طرح ملاقات زندانیان با وب کم
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!
اتهام‌زنی فرمانده ارشد ناتو علیه روسیه
باشگاه پرسپولیس: از اتهام‌زنی بیهوده دست بردارید
حکم رئیس‌جمهور برای «تقی نبئی»
درخواست چند نماینده برای رد اعتبارنامه تاجگردون
تاریخ رسیدگی به پرونده مشائی مشخص نیست
بهانه تازه واشنگتن برای اتهام‌زنی به ایران
ملاحظات قانونی در رسیدگی به آسیب دیدگان جنگ رفع شود/ بار مدیریت بحران روی شهرداری بود
کاهش 10 درصدی ورودی زندانها
«احمد خرم» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شد
خزانه‌دار کل کشور، سرپرست وزارت اقتصاد شد + سوابق
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
102
21
پاسخ
4000 شکایت علیه حسن روحانی و دولتش ثبت شد دریغ از دعوت از شکات ... حالا ....
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
درود بر دادگاه وحکمش علیه این
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
با تشکر از قوه قضائیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
این رای کاملا و قطعا عادلانه است.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
106
پاسخ
خیلیم عالی . واقعا این حضرات حرف که میزنن آدم میگه اگه روحانی جاسوسه پس وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه حتما مشکل دارن که ماری نمی کنن .این باعث میشه اعتماد مردم نسبت به کل نظام از بین بره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
65
پاسخ
همه اینها درست. ولی ای کاش حداقل راهی برای گرفتن حق مردم از مسوولین وجود داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
113
پاسخ
چطور شخصی که ابتدایی ترین اصول قانونی را نمیداند رفته مجلس برای قانونگذاری؟ واقعا که اینها نماینده مجلس هستن و نه نماینده مردم
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
4
57
پاسخ
کاش دست اندرکاران و مسئولان کشور به جای جبهه گیری قداره‌کشی علیه همدیگر به فکر مردم ایران بودند تا گرفتار این روزگار نمی‌شدیم....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
64
پاسخ
من قبلا صحبتهای غضنفری را شنیده بودم. باور کردنی نیست اینقدر سطحی و بی اساس اینها را گفته باشه. خب در این صورت دیگه به چی میشه اعتماد کرد.
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
55
پاسخ
این اتفاق مبارکی است، شاید کمک کنه که جلوی این رفتار زشت ،در کشور گرفته شود، آنقدر این خبر باعث خوشحالیم شد که چند بار آن را خواندم،امیدوارم ، قوه قضائیه به بقیه این افراد هم بپردازه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
70
پاسخ
اگر نره زندان معلومه عدالت فقط برای بدبخت و بیچاره ها است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
41
13
پاسخ
تو هم جانبدارانه داری حرف میزنی، حسن روحانی تکلیفش مشخصه
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
17
19
پاسخ
چرا هیچ رییس‌جمهور و یا وزیری بابت عملکرد ضعیف و حتی امروز که این اثر مخرب عمل گذشته آنها در جامعه مشخص است ، محاکمه نمی‌شوند !¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟

( این افراد باید بازخواست شوند تا افرادی که فقط بدنبال اسم و رسم و پول هستند دیگر جرات شرکت در انتخابات را نداشته باشند )
پاسخ ها
مرق
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
فقط رئیس جمهور!! بس نمایندگان مجلس و کسانی که مسبب این وضعیت اسفناک شده اند چه؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
لحظات دیدنی کشتن سربازان آمریکا توسط موشک‌های ایران از سه زاویه
خلاصه بازی فرانسه 4 - انگلیس 6
آمریکا جزایر را اشغال کند ایران نیازی به بازپس‌گیری فوری ندارد/ «ترامپ چنین ریسکی نخواهد کرد»
سوخو 24 شمشیر نیروی هوایی ایران با آمریکا چه کرد؟
تصاویر انتقال گسترده تسلیحات نظامی به خاورمیانه برای تشدید حملات به ایران
روایت عراقچی از نقاط ترور در بیت رهبری: یک حفره امنیتی داریم
سه ویدیو از تونلی که آمریکا بمباران کرد
اعلام قابل تامل روی آنتن شبکه خبر: با سقوط جزایر نباید گریه کنیم!
چرا انصارالله یمن وارد جنگ نمی‌شود؟/ بسته شدن «باب المندب» دست ایران را در مذاکرات تقویت می‌کند
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است
تلاش اعراب خلیج فارس برای دور زدن همزمان هرمز و باب المندب/ ایران پیوند هرمز-باب‌المندب را به موضوعی راهبردی تبدیل کرد
تصاویر چپ کردن مرگبار خودرو آفرود در مرنجاب +18
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
احیای راه‌آهن حجاز برای دور زدن تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز/ ترکیه هاب ترانزیتی منطقه می‌شود
خلاصه بازی اسپانیا 1 - آرژانتین 0
حمله دروازه‌بان تیم ملی به علی دایی!  (۱۲۵ نظر)
افزایش دوباره قیمت بنزین در راه است؟ / چرا تاوان خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو را مردم بدهند؟  (۱۱۲ نظر)
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!  (۱۰۶ نظر)
این موشک‌های ایران آماده اصابت به خاک آمریکا هستند  (۹۷ نظر)
پیام تصویری یک رزمنده از جزیره هرمز به زیر کولرنشینان  (۹۲ نظر)
دور جدید حملات دشمن آمریکایی به پل‌ها و زیر ساخت‌های ایران/ بزرگ‌ترین حمله موشکی- پهپادی ایران به بحرین  (۹۰ نظر)
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد  (۹۰ نظر)
ترامپ به دنبال شروع جنگ تمام عیار جدیدی با ایران است/ برآورد آمریکا این است که رهبران جدید ایران جسورتر هستند  (۸۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۹ نظر)
جمعیت ایران ۳۱ میلیون نفر می‌شود/ رازهای برملای یک شکست بزرگ  (۷۷ نظر)
ریز پاداش‌های اعضای تیم ملی و کارمندان فدراسیون/ آقای تاج شفاف‌سازی کنید!  (۶۶ نظر)
هدف عراقچی از این مصاحبه عجیب چه بود؟!   (۶۵ نظر)
ایران باید از طریق میانجی‌ها به مسیر دیپلماسی بازگردد/آمریکا به دنبال تصرف جزایر ایران نیست/ آمریکا با بمباران جنوب کشور به دنبال سلب کنترل تنگه هرمز از ایران است  (۶۲ نظر)
شبهه‌افکنی به نام مطالبه‌گری/ نسخه‌ای برای دوقطبی‌سازی در روزهای نیاز به وحدت  (۵۵ نظر)
پناهیان: اگر بی‌برقی و بی آبی را تحمل کنیم...  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005oTL
tabnak.ir/005oTL