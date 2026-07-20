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تعداد بازدید : 7465
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کد خبر:۱۳۸۵۶۵۷
کد خبر:۱۳۸۵۶۵۷
19362 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

تصاویر حمله آمریکا با وحشت به ایران!

تصاویر حملات بامداد امروز آمریکا به ایران نشان می‌دهد آمریکا همچنان مجبور است از موشک‌های تاماهاک و همچنین موشک‌های گرانقیمت AGM-154 استفاده کند و هنوز جرات ورود جنگنده‌هایش به عمق خاک ایران و قرار دادن‌شان در معرض پدافند هوایی ایران را ندارد. به همین دلیل آمریکا هنوز توان بمباران با بمب‌هایی نظیر Mark 84 که باید روی هدف ریخته شود را ندارد و این مسئله حجم آتش ارتش متجاوز آمریکا را محدوده کرده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به ایران ویدیو AGM-154
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
22
23
پاسخ
چرا توی روز یک موشک دوربین دار حواله شون نمیکنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
مدیریت دامنه درگیری از سوی دو طرف ، امری مشخصه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اینترنت ماهواره ای میخواد.نداریم
تبریز ائل گؤلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
24
44
پاسخ
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
10
27
پاسخ
مرگ بر اسرائیل
مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
2
4
پاسخ
باید یه فکری برای زدن هواپیماهاشون بکنیم سامانه چینی هم خوبه اگه ندادن به زور بگیرید ازشون غرور رو کنار باید بذاریم الان امنیت مهم تره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
وااا
چه حرفيه؟!
بحث غرور نيست بحث سياست وسط بازي چيني هاست
نميدن
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