تصاویر حمله آمریکا با وحشت به ایران!

تصاویر حملات بامداد امروز آمریکا به ایران نشان می‌دهد آمریکا همچنان مجبور است از موشک‌های تاماهاک و همچنین موشک‌های گرانقیمت AGM-154 استفاده کند و هنوز جرات ورود جنگنده‌هایش به عمق خاک ایران و قرار دادن‌شان در معرض پدافند هوایی ایران را ندارد. به همین دلیل آمریکا هنوز توان بمباران با بمب‌هایی نظیر Mark 84 که باید روی هدف ریخته شود را ندارد و این مسئله حجم آتش ارتش متجاوز آمریکا را محدوده کرده است.