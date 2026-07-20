نبض خبر
تصاویر حمله آمریکا با وحشت به ایران!
تصاویر حملات بامداد امروز آمریکا به ایران نشان میدهد آمریکا همچنان مجبور است از موشکهای تاماهاک و همچنین موشکهای گرانقیمت AGM-154 استفاده کند و هنوز جرات ورود جنگندههایش به عمق خاک ایران و قرار دادنشان در معرض پدافند هوایی ایران را ندارد. به همین دلیل آمریکا هنوز توان بمباران با بمبهایی نظیر Mark 84 که باید روی هدف ریخته شود را ندارد و این مسئله حجم آتش ارتش متجاوز آمریکا را محدوده کرده است.
گزارش خطا
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چرا توی روز یک موشک دوربین دار حواله شون نمیکنید؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
ناشناس| |
۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹