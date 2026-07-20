عکس: رویاهای فوتبالی در ارتفاع ۴۷۰۰ متری؛ جایی که جایزه «موز» است و عشق «فوتبال»
در حالی که نگاه جهان به رقابتهای پر زرق و برق جام جهانی دوخته شده، در گوشهای از منطقه خودمختار تبت در چین، کودکان در ارتفاع ۴۷۰۰ متری، با همان شور و حرارتِ ستارههای بزرگ، برای کسب افتخار میجنگند. در اینجا، زمینِ بازی حصارِ آغل گاوهاست و جایزه قهرمانان، نه جام طلا، که چند موز یا سیب است؛ روایتی از عشقی خالص به فوتبال، فرسنگها دور از هیاهوی استادیومهای بزرگ.
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