عکس: رویاهای فوتبالی در ارتفاع ۴۷۰۰ متری؛ جایی که جایزه «موز» است و عشق «فوتبال»

در حالی که نگاه جهان به رقابت‌های پر زرق و برق جام جهانی دوخته شده، در گوشه‌ای از منطقه خودمختار تبت در چین، کودکان در ارتفاع ۴۷۰۰ متری، با همان شور و حرارتِ ستاره‌های بزرگ، برای کسب افتخار می‌جنگند. در اینجا، زمینِ بازی حصارِ آغل گاوهاست و جایزه قهرمانان، نه جام طلا، که چند موز یا سیب است؛ روایتی از عشقی خالص به فوتبال، فرسنگ‌ها دور از هیاهوی استادیوم‌های بزرگ.