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کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۹
بازدید: ۱۸۹۲
نظرات: ۱

عکس: اختتامیه رویداد ملی کارآفرینی جوانان با محوریت هوش مصنوعی در شیراز

نخستین رویداد ملی کارآفرینی جوانان با تمرکز بر کاربردهای هوش مصنوعی در بازار کار، با حضور فعالان این حوزه و مسئولان اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان در استان فارس به کار خود پایان داد. این رویداد با هدف پیوند میان دانشِ هوش مصنوعی و نیازهای نوین کسب‌وکار برگزار شد. عکس: طاهره حیاتی

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برچسب‌ها:
عکس خبری رویداد ملی کارآفرینی جوانان هوش مصنوعی شیراز استان فارس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
خیلی همایش موفقی بود
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