عکس: اختتامیه رویداد ملی کارآفرینی جوانان با محوریت هوش مصنوعی در شیراز
نخستین رویداد ملی کارآفرینی جوانان با تمرکز بر کاربردهای هوش مصنوعی در بازار کار، با حضور فعالان این حوزه و مسئولان اداره کل طرحهای ملی و فراگیر جوانان در استان فارس به کار خود پایان داد. این رویداد با هدف پیوند میان دانشِ هوش مصنوعی و نیازهای نوین کسبوکار برگزار شد. عکس: طاهره حیاتی
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