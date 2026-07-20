عکس: اختتامیه رویداد ملی کارآفرینی جوانان با محوریت هوش مصنوعی در شیراز

نخستین رویداد ملی کارآفرینی جوانان با تمرکز بر کاربردهای هوش مصنوعی در بازار کار، با حضور فعالان این حوزه و مسئولان اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر جوانان در استان فارس به کار خود پایان داد. این رویداد با هدف پیوند میان دانشِ هوش مصنوعی و نیازهای نوین کسب‌وکار برگزار شد. عکس: طاهره حیاتی