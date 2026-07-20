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پیام ایران درپی قهرمانی اسپانیا در جام جهانی

سفارت ایران در مادرید قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۸
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3428 بازدید
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۸
پیام ایران درپی قهرمانی اسپانیا در جام جهانی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا با انتشار پیامی به زبان اسپانیایی در شبکه اجتماعی ایکس، قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تبریک گفت و این موفقیت را حاصل استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی بازیکنان اسپانیا دانست.

به گزارش تابناک؛ در این پیام آمده است: «به نام ملت ایران، صمیمانه قهرمانی درخشان اسپانیا در جام جهانی را تبریک می‌گوییم. این قهرمانی کاملاً شایسته بود؛ دستاوردی که حاصل استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی است. این پیروزی تاریخی را به همه مردم اسپانیا صمیمانه تبریک می‌گوییم.»

براساس این گزارش تیم ملی فوتبال اسپانیا شامگاه یکشنبه در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر برابر آرژانتین به پیروزی رسید و جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را بالای سر برد. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
12
26
پاسخ
کاش مردم هم امشب تو تجمعات پرچم اسپانیا رو بیارن برای تبریک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
7
31
پاسخ
کار بسیار شایسته ای بود و باز هم به تیم قدرتمند و مردم خوب اسپانیا تبریک می گویم و بسیار از این موضوع خوشحالم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
22
پاسخ
ایول به ماتادورها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
21
4
پاسخ
داور یار اسپانیا بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
معلومه بازی رو ندیدی ، یک گل سالم اسپانیا رو هم داور به اشتباه مردود اعلام کرد.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
8
6
پاسخ
چی به ما رسیده پولشو اونا گرفتن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اون که حقشون رو میگیرن،نوش جونشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
5
پاسخ
حرکت شایسته ای بود. کاش در پیام تبریک کلمه ' برنامه ریزی ` نیز اشاره میشد. دقیقا همان کلمه کلیدی که ما در کشور خود کمترین یا اصلا اهمیت نمی دهیم چرا که داشتن استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی بدون برنامه ریزی دارای خروجی بی حاصل است چیزیکه دقیقا در کشور ما دیده میشود. تبریک به مردم و دولت اسپانیا که نیز در این دوران جنگی ما را همراهی کردند.
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