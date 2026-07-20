پیام ایران درپی قهرمانی اسپانیا در جام جهانی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا با انتشار پیامی به زبان اسپانیایی در شبکه اجتماعی ایکس، قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی ۲۰۲۶ را تبریک گفت و این موفقیت را حاصل استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی بازیکنان اسپانیا دانست.

به گزارش تابناک؛ در این پیام آمده است: «به نام ملت ایران، صمیمانه قهرمانی درخشان اسپانیا در جام جهانی را تبریک می‌گوییم. این قهرمانی کاملاً شایسته بود؛ دستاوردی که حاصل استعداد، تلاش، فداکاری و روحیه کار تیمی است. این پیروزی تاریخی را به همه مردم اسپانیا صمیمانه تبریک می‌گوییم.»

براساس این گزارش تیم ملی فوتبال اسپانیا شامگاه یکشنبه در دیدار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر برابر آرژانتین به پیروزی رسید و جام قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را بالای سر برد.