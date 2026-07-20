پای عربستان به ماجرای انفجار نفتکش باز شد!

سازمان دریایی بریتانیا (UKMTO) آتش‌سوزی یک کشتی را در نزدیکی بندر کومزار عمان (حدود ۸ مایل دریایی) تأیید کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع خبری و دریانوردی این کشتی را KAVOMALEAS با پرچم مالت و مدیریت یونانی معرفی کرده‌اند. این کشتی در حال حمل نفت عربستان به سمت آمریکا بود.

این رویداد در شرایط تنش‌افزایی بین ایران و آمریکا رخ داده و باعث شده است که روز دوشنبه، ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز تقریباً به صفر برسد.