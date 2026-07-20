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پای عربستان به ماجرای انفجار نفتکش باز شد!

کشتی منفجر شده متخلف در تنگه هرمز در حال حمل نفت عربستان به سمت آمریکا بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۶
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4492 بازدید
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پای عربستان به ماجرای انفجار نفتکش باز شد!

سازمان دریایی بریتانیا (UKMTO) آتش‌سوزی یک کشتی را در نزدیکی بندر کومزار عمان (حدود ۸ مایل دریایی) تأیید کرده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع خبری و دریانوردی این کشتی را KAVOMALEAS با پرچم مالت و مدیریت یونانی معرفی کرده‌اند. این کشتی در حال حمل نفت عربستان به سمت آمریکا بود.

پای عربستان به ماجرای انفجار نفتکش باز شد!

این رویداد در شرایط تنش‌افزایی بین ایران و آمریکا رخ داده و باعث شده است که روز دوشنبه، ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز تقریباً به صفر برسد.

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عربستان تنگه هرمز کشتی آتش سوزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
3
17
پاسخ
عربستان و قطر و امارات شخم بزنید تا درس عبرت فراموش نشدنی باشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اگه استراتژیست مون تو باشی..... وااااای بر ایران
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