پای عربستان به ماجرای انفجار نفتکش باز شد!
کشتی منفجر شده متخلف در تنگه هرمز در حال حمل نفت عربستان به سمت آمریکا بوده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۶| |
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سازمان دریایی بریتانیا (UKMTO) آتشسوزی یک کشتی را در نزدیکی بندر کومزار عمان (حدود ۸ مایل دریایی) تأیید کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منابع خبری و دریانوردی این کشتی را KAVOMALEAS با پرچم مالت و مدیریت یونانی معرفی کردهاند. این کشتی در حال حمل نفت عربستان به سمت آمریکا بود.
این رویداد در شرایط تنشافزایی بین ایران و آمریکا رخ داده و باعث شده است که روز دوشنبه، ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز تقریباً به صفر برسد.
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