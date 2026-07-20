عکس: قلک‌های کوچک، نیت‌های بزرگ؛ نذر آب کودکان یزدی برای زائران اربعین

همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه (س)، کودکان و نوجوانان یزدی در حرکتی سرشار از عشق و نوع‌دوستی، قلک‌های پس‌انداز یک‌ساله خود را تحت عنوان «نذر آب» به زائران اربعین حسینی تقدیم کردند تا با دست‌های کوچکشان، بخشی از تدارکات میزبانی از زوار کربلا را بر عهده بگیرند.