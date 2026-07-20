صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۵
بازدید: ۱۹۸۵

عکس: قلک‌های کوچک، نیت‌های بزرگ؛ نذر آب کودکان یزدی برای زائران اربعین

همزمان با ایام شهادت حضرت رقیه (س)، کودکان و نوجوانان یزدی در حرکتی سرشار از عشق و نوع‌دوستی، قلک‌های پس‌انداز یک‌ساله خود را تحت عنوان «نذر آب» به زائران اربعین حسینی تقدیم کردند تا با دست‌های کوچکشان، بخشی از تدارکات میزبانی از زوار کربلا را بر عهده بگیرند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری نذر آب شهادت حضرت رقیه (س) کودکان و نوجوانان یزدی قلک‌های پس‌انداز
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.