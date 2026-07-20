شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان
دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۱| |
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دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.
صداهای شنیده در اصفهان ناشی از انفجارهای کنترل شده است
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این باره اعلام کرد: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنوب و غرب شهر اصفهان بهارستان و محدوده صفه و محدوده شهر ابریشم از صبح روز جاری تا بعدازظهر ادامه دارد.
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