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شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان

دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۴۱
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7323 بازدید
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۳

شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان

دقایقی پیش صدای یک انفجار در شهر اصفهان شنیده شد.

صداهای شنیده در اصفهان ناشی از انفجارهای کنترل شده است

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این باره اعلام کرد: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل‌نکرده در جنوب و غرب شهر اصفهان بهارستان و محدوده صفه و محدوده شهر ابریشم از صبح روز جاری تا بعدازظهر ادامه دارد.

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اصفهان انفجار صدای انفجار
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
5
14
پاسخ
کم کم به پایتخت نزدیک میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
1
8
پاسخ
این مهمات و انفجارهای کنترل شده کی تمام میشود؟
پاسخ ها
لونی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
هر روز همین جمله تکراری می‌شنویم
بابا مگه چقدر مهمات عمل نکرده مونده
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