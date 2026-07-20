انفجارهای پیاپی بحرین را لرزاند
صدای انفجارهای متوالی در مناطق مختلف این کشور، بهویژه در منامه، پایتخت بحرین، شنیده شده و ساکنان از لرزشهای شدید ناشی از این انفجارها خبر دادهاند.
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صدای انفجارهای متوالی در مناطق مختلف این کشور، بهویژه در منامه، پایتخت بحرین، شنیده شده و ساکنان از لرزشهای شدید ناشی از این انفجارها خبر دادهاند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزارت کشور بحرین از شهروندان و مقیمان درخواست کرد آرامش خود را حفظ کرده و به نزدیکترین مکان امن مراجعه کنند.
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